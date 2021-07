Pumpen, Notstrom, Kehrmaschinen: Saale-Holzland ruft zu Spendensammlung auf

Foto: Henning Most

Dringlicher Bedarf in den Katastrophengebieten: Minibagger

Saale-Holzland. Landwirte aus dem Saale-Holzland helfen in den Flutgebieten. Diese Dinge werden dringend benötigt.

Mit einem Aufruf über die sozialen Netzwerke möchte der im Saale-Holzland-Kreis beheimatete Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) Hilfe für die Menschen in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz organisieren.

Wörtlich heißt es: „Viele Betroffene in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Angehörige, Hab und Gut verloren. Ganze Dörfer sind zerstört, die Schäden gewaltig. Nun geht es darum, konkrete Hilfe zu organisieren. Viele Landwirte organisieren derzeit über ihre Netzwerke Hilfe und bitten um Unterstützung. Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsbetrieb Jung aus Breitenheerda möchten wir benötigte Hilfsgüter in die Hochwassergebiete bringen.“ Folgendes wird dringend kurzfristig benötigt:

Schaufeln, Besen, Schneeschieber,



Schubkarren, Sackkarren,



Arbeitshandschuhe,



Kopflampen, Verlängerungskabel und Strahler,



IBC-Container 1000 Liter für Wassertransport (Reinigungswasser),



kleinere Notstromaggregate,



Powerbanks,



Schmutzwasserpumpen,



Kehrmaschinen, kleineres Räumgerät (Mini-Bagger),



„auch Geldspenden an die Hilfsorganisationen sind dringend notwendig“, so Weiler.

Spender können sich an das Bundestags-Wahlkreisbüro in Saalfeld unter 03671/2747 wenden. Der gesammelte Transport der Hilfsgüter werde dann direkt an die Helfer vor Ort organisiert.

