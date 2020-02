Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rabiser planen 26. Traktorentreffen: „Wir kriegen das hin.“

„Wir stecken schon in der Planung für das Traktorentreffen. Wir sind auf der Suche nach einer Musikgruppe für den Samstagabend“, sagte Christiane Schlegel. Am 20. September steigt dann die 26. Auflage des Traktorentreffens auf dem Gelände am Sportplatz in Rabis.

Vorstand ist sich einig: Es soll weitergehen mit dem Traktorentreffen „Im Vorstand sind wir uns einig, dass wir weitermachen. Im Dorf haben wir bisher auch nur positive Stimmen gehört“, sagte Schlegel. Vor einem Jahr hörte sich das noch anders an. Da gab es Aussagen, dass die 25. Auflage des Traktorentreffens die letzte sein könnte. Das Jubiläumstreffen war für einige Mitstreiter auch der Anlass, im Vereinsleben kürzer zu treten, sich aus der ersten Reihe zurück zu ziehen. Der Vorstand wurde neu gewählt. Christiane Schlegel erhielt bei der Wahl des neuen Vorstandes ein überwältigendes Votum. 100 Prozent der Anwesenden wählten sie. „Das war für mich damals auch das auslösende Moment, den Vorsitz von Maik Winkler zu übernehmen.“ Schlegel war schon drei Jahre zuvor angesprochen worden. Damals war sie aber noch nicht bereit für das wichtige Ehrenamt. Schlegel hat den Schritt nicht bereut „Ich merke schon, dass man als Vorsitzende immer gefragt wird. Das ist aber etwas Normales. Bisher habe ich den Schritt nicht bereut. Ich weiß ein starkes Team an meiner Seite. Wir kriegen das hin. Selbst bei Regen kamen die Besitzer der Traktoren von überall zu uns“, sagte die Vorsitzende. Am 2. Mai hat Schlegel ihren ersten großen Auftritt in der Öffentlichkeit. Dann steht das Maibaumsetzen an. Ende Juni gibt es in Rabis das Straßenfest. Und dann folgt das Traktorentreffen. Dass es im Feuerwehrverein pfiffige Leute gibt, bewiesen sie erst Ende 2019, als sie bei einer Radio-Show 500 Euro gewannen. Ein neues Projekt liegt schon in der Schublade. Es geht um die Tische im Vereinshaus. „Die sind schon ziemlich runter“, sagte Schlegel. Die Mitstreiter des Feuerwehrvereins wollen sich bei der MDR-Sendung „Mach dich ran“ melden. „Vielleicht bekommen wir da Hilfe“, sagte Schlegel.