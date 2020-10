Die Funkloch-Karte der Bundesnetzagentur: In Rauda will ein Anbieter Funklöcher schließen, doch die Bürger sind gegen den Bau eines Funkmastes.

Den Beschluss, dass der Telekommunikationsanbieter Telefonica am Sportplatz in Rauda einen Funkmast für die bessere Telefonanbindung errichten darf, hat der Gemeinderat am Mittwochabend wieder aufgehoben.