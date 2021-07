Raudaer „Fallsbeutel“ und Präsente

Rauda. Senioren haben sich nach der langen Corona-Pause endlich wieder in gemütlicher Runde getroffen.

Nach dem langen Lockdown haben sich die Senioren in Rauda am Dienstagnachmittag erstmals wieder zu Musik, Kaffee, Kuchen und Plaudereien getroffen. Für jedes Geburtstagskind gab es einen Raudaer „Fallsbeutel“ – „falls es in der Kreisstadt mal was gibt“, sagte Angelika Just zum Geschenk dazu. Mit einem T-Shirt bedankten sich die Senioren beim in den Ruhestand verabschiedeten Gemeindearbeiter Hartmut Prüfer und begrüßten mit einem Präsent seinen Nachfolger Christian Opelt. Viele weitere Präsente gab es für die fleißigen „Perlen von Rauda“. Ganz besonders bedankte sich Martina Tänzer bei Gertrud Horn, die sich 20 Jahre lang in der Seniorenbetreuung engagiert hat und legendär wurde mit ihren Backkünsten. (am)