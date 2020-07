Anders als im vergangenen Jahr findet das Entenrennen in Renthendorf nicht statt.

Renthendorf. Das Familienfest in Renthendorf mit dem Gummienten-Wettrennen fällt aus.

Renthendorf: Renn-Enten bleiben auf dem Trockenen

Die Renthendorfer Renn-Enten müssen in diesem Jahr auf dem Trockenen bleiben.

Aufgrund der noch immer nicht ausgestandenen Corona-Situation hat sich der Dorf e.V. Renthendorf entschieden, sein Familienfest, das ursprünglich am Sonnabend, 11. Juli, stattfinden sollte, abzusagen.

Zwar sei die Vorfreude sowohl bei den Mitgliedern, als auch bei Gästen, die in den vergangenen Jahren das Fest besucht haben, groß gewesen. Dennoch überwiege immer noch die Unsicherheit. Zudem sei der bürokratische Aufwand, den der Verein für so eine Veranstaltung betreiben müsste, viel zu hoch, heißt es in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund müsse die Gaudi zum Familienfest am Sportplatz, bei dem die kleinen gelben Gummienten die Roda hinab um die Wette schwimmen, um ein Jahr verschoben werden.