Riesiges illegales Graffiti unter Autobahnbrücke gesprüht

Hermsdorf. Die Polizei sucht Hinweise auf die Schmierfinken.

An einer Autobahnbrücke in der Naumburger Straße in Hermsdorf verewigten sich selbsternannte unbekannte "Künstler" mit einem Graffiti in einer Größe von knapp 25 mal 15 Metern, teilt die Polizei in einer Meldung mit. Mit dem Schriftzug "Dark Blue Gang" in schwarz, weiß und blau bemalten der oder die Täter die Mauer unterhalb der Autobahn, wie Polizisten in der Nacht zu Mittwoch feststellen mussten. Hinweise zu den Schmierfinken liegen aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

weitere Polizeimeldungen:

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bonnie und Clyde auf Beutezug - Die Löffel abgegeben: Langfinger in Jena unterwegs

Mehrfach Schockanrufe in Gera