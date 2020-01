Ronny Weiland ist am 19. Januar in Crossen zu erleben

Ronny Weiland singt in Crossen Lieder vom Wolgastrand

Ronny Weiland gestaltet am Sonntag das erste Konzert des neuen Jahres im Klubhaus von Crossen. Mit seinem Programm „Lieder vom Wolgastrand“ will der Künstler musikalische Erinnerungen an Ivan Rebroff wecken. Aufgrund seiner kräftigen Bass-Stimme werde der gebürtige Thüringer immer wieder mit dem berühmten Rebroff verglichen. Im Konzert soll unter anderem das „Wolgalied“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ erklingen. Auch das „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“, „Katjuscha“ und „Anatevka“ gehören zu Weilands Repertoire.

Der Sänger hat 1975 in Jena das Licht der Welt erblickt und wuchs in Apolda auf. Schon im Elternhaus sei seine Liebe zur Musik gefördert worden. Er sang im Schulchor, besuchte die Musikschule und musizierte im Spielmannszug. Bevor Ronny Weiland als Sänger Erfolge feiern konnte, arbeitete er in seinem Beruf als Steinmetz.

Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Klubhaus unter Telefon 036693/24 87 27