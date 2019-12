Rosenthal in Crossen soll nun 2020 saniert werden

Vieles sei in Crossen in diesem Jahr geschafft worden – auch dank des Mittuns vieler im Ort. Aber manche Pläne für 2019 habe die Gemeinde auch „über den Haufen werfen müssen“, informierte Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) in der Einwohnerversammlung in Crossen. Dazu gehört auch das Bauvorhaben im Rosenthal. Das sollte ab diesem Jahr im Zuge der regionalen Dorfentwicklung mehrerer Ortsteile verschiedener Kommunen im Elstertal grundhaft ausgebaut werden. Auch ein Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung ist vorgesehen und die Sanierung des Bachbettes.

„Die Pläne sind fertig gewesen und die Fördermittel wurden beantragt“, erläuterte der Bürgermeister. Den erhofften Zuschuss für die Dorferneuerung gab es jedoch nicht, weil der Fördertopf ausgeschöpft gewesen sei. Nun hofft die Gemeinde auf das nächste Jahr. „Das Rosenthal wird unser größtes Investitionsvorhaben im Jahr 2020“, sagte Berndt. Doch dafür müssten zunächst noch Voraussetzungen geschaffen werden. Die notwendigen Fördermittel sollen erneut beantragt werden. Aber die könne es nur geben, wenn die Gemeinde ihrer Förderfähigkeit nachweisen kann. So sei es von der Kommunalaufsicht gesagt worden.

Keine Förderung ohne beschlossenen Haushalt

Das heißt im Klartext: Crossen muss den notwendigen finanziellen Eigenanteil parat haben. Den hat die Gemeinde aber nur zur Verfügung, wenn sie für das kommende Jahr einen beschlossenen und genehmigten Haushalt vorzuweisen hat. Der Haushaltsbeschluss für 2020 sei in der letzten Gemeinderatssitzung nochmals kurzfristig vertagt worden, erinnerte Berndt. Nun hofft er, dass es in der nächsten Ratssitzung am kommenden Montag zu einem Beschluss kommen wird.

Wenn nicht, könnte die Förderung für das neue Jahr nicht rechtzeitig beantragt und letztlich wieder nicht gebaut werden. Für die Anwohner im Rosenthal würde das bedeuten: Auch der Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung bis zum Klärwerk Crossen könnte nicht gebaut werden. „Dann müsste sich jeder Grundstückseigentümer eine eigene vollbiologische Kleinkläranlage zulegen“, stellte der Bürgermeister klar.

Welche Kosten für den Bau von Abwassereinrichtungen auf die Grundstückeigentümer zukommen werden, wollte Rosenthal-Anwohner Ludwig Kirsch später in der Fragerunde zur Einwohnerversammlung wissen. Das lasse sich pauschal nicht sagen, erklärte der Bürgermeister. Das werde vom Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) je nach Grundstücksgröße, Geschosshöhe und Wohnungszahl für jedes Grundstück einzeln berechnet.

Von Interesse bei Einwohnern ist auch, ob das Rosenthal künftig an die Gasversorgung angeschlossen wird, wodurch Ölheizungen ersetzt werden könnten. Das wird eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des Energieversorgers ergeben, der danach entscheiden wird, ob das Rosenthal ans Gasnetz angeschlossen wird oder nicht, hieß es zur Erläuterung.