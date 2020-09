Rund um den Apfel in Nickelsdorf

Von der Apfelpresse bis zum Apfelkuchen dreht sich am 3. Oktober der Apfelaktionstag auf dem Rittergut in Nickelsdorf.

Rund um den Apfel dreht sich am 3. Oktober der Apfelaktionstag vom Verein Ländliche Kerne auf dem Rittergut in Nickelsdorf. So macht die Apfelpresse von Peter Munz wieder Station, die mobil und vor Ort aus den Früchten den Saft presst.

Fragen rund um den Apfel- oder jeden anderen Obstbaum kann Baumwartin Ariane Viller vom Streuobstnetzwerk Ostthüringen beantworten. Sie lädt von 14.30 bis 15.30 Uhr zur „Sprechstunde“ ein. Wer sich beraten lassen möchte, könne auch gerne Fotos vom Baum mitbringen, um Tipps für die richtige Pflege zu erhalten. Für die kleinen Besucher wird ab 14 Uhr in der Kreativscheune eine Bastelaktion vorbereitet, die sich natürlich mit dem Apfel aber auch dem Herbst im Allgemeinen beschäftigt. An der Kinder-Apfelpresse können die Kleinen selbst versuchen, süßen Saft zu pressen. Kaffee und Apfelkuchen gibt es in der Gutsherrnschenke.

Bereits 10 Uhr beginnt eine geführte Wanderung durch den Zeitzer Forst, um den Herbst auch in der Natur erleben zu können. Treffpunkt ist ebenfalls das Rittergut in Nickelsdorf.

Für die Apfelpresse, die am 3. und 4. Oktober, jeweils 9 bis 16 Uhr vor Ort ist, muss man sich zuvor unter www.apfelkiss.de anmelden.