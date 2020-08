Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Holzländer Landwirte für Schlachthöfe in der Region

Die Schlachthöfe Jena und Weimar wurden vor wenigen Jahren geschlossen. Der in Gera ist seit der Wende dicht und auch in Eisenberg wird nicht mehr geschlachtet. In Altenburg kommen seit diesem Jahr keine Schweine mehr an den Haken. Für die Direktvermarkter regionaler Erzeugnisse sei das tödlich, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes im Saale-Holzland-Kreis. Im Interesse seiner Kollegen in der Landwirtschaft fordert Udo Große: „Das Nadelöhr fehlender Schlachthof in der Region muss weg.“