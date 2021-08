Saale-Holzländer spenden weiter für Flutopfer

Eisenberg/Stadtroda. Unterstützung für Katastrophengebiete von Menschen aus sozialen Einrichtungen und von Unternehmen im Saale-Holzland-Kreis und in Jena

Die Bereitschaft, die Flutopfer in den Katastrophengebieten im Westen und Süden Deutschlands zu unterstützen, ist im Saale-Holzland ungebrochen groß. Spenden für die schwer vom Starkregen zerstörten Regionen kommen von Menschen aus sozialen Einrichtungen im Kreis wie auch von Unternehmen.

„Die Versorgung der Menschen in den Flutgebieten muss gewährleistet sein.“ Deshalb hat Angelika Zimmermann, Beschäftigte in einer der Montagegruppen der Roda-Werkstatt in Stadtroda, für die Flutopfer gesammelt. Insgesamt sind 250 Euro dabei zusammengekommen. Der Werkstattrat der Werkstatt für behinderte Menschen habe den Betrag auf 300 Euro aufgestockt, informiert Martina Kramer, Jobcoach im Reha-Zentrum Stadtroda.

Bewohnerin Wanda Roth mit dem Spendenergebnis aus dem Pflegeheim Bethesda in Eisenberg. Foto: Bethesda Eisenberg

Auch im Johanniter-Pflegeheim Bethesda in Eisenberg ist für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt worden. „Der Spendenaufruf der Johanniter Seniorenhäuser GmbH für betroffene Kolleginnen und Kollegen in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands zu spenden, wurde im Wohnbereich 5 des Diakoniezentrum Bethesda, dem Haus Käthe Kollwitz, schnell umgesetzt“, berichtet Christina Lasch, Mitarbeiterin im Bethesda. Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung haben 200 Euro als Spende gesammelt.

Eine Spende von 12.000 Euro kommt von vier Jenaer Unternehmen – den Autohäusern Fischer sowie Reichstein & Opitz, der Immobilienagentur LEventura und der Restauration Stilbruch – und der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Als „Paten der ersten Stunde“ wollen die Genannten ein Zeichen der Solidarität setzen, um den Menschen vor Ort zu helfen.