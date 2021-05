Saale-Holzland: Der kleinen Wildkatze „Findulin“ geht es richtig gut

Altenberga. Das entdeckte Jungtier ist wohl über den Berg, berichtet Wildkatzenkoordinator Silvester Tamas.

Der kleinen Wildkatze, die einen Tag nach Himmelfahrt von Naturschützern aus einer Baumhöhle in einem Waldstück unweit von Altenberga geborgen wurde, geht es richtig gut.

Wie Wildkatzenkoordinator Silvester Tamas auf Nachfrage sagte, sei das geschwächte Jungtier, das von der Mutter verlassen wurde, nach einem kritischen Tag zunehmend kräftiger und widerstandsfähiger geworden. „Findulin“, wie man das Tier genannt habe, sei nach dem dritten Besuch bei einem Tierarzt auch von lästigen Flöhen befreit worden und habe eine Wurmkur hinter sich gebracht. Ein ganz großer Dank gehe an die Tierarztpraxis Dr. Schaub in Jena/Ammerbach und das Wildtiergehege.

„Wir sind gerade am organisieren, dass die kleine Katze eventuell in etwa fünf Wochen in den Bärenpark Worbis zu anderen ähnlich alten Fund-Wildkatzen ins Gehege kommt. Im Spätherbst könnte dann eine Auswilderung im Fundgebiet Plinz/Altenberga stattfinden. Eventuell wollen wir das Tier mit einem kleinen Sendehalsband versehen, um mehr über die Wanderungsbewegungen in der Region herauszufinden. Im Gebiet Vollradisroda, Rothenstein, bei Kunitz und auch im Gebiet des Rotehofbachtals gibt es schon wieder neuerliche Wildkatzennachweise im Raum Saale-Holzland-Jena“, erklärte Tamas.

„Findulin“ war durch Zufall von Himmelfahrt-Wanderern entdeckt worden. Diese hatten daraufhin die Naturschützer verständigt.