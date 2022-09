Saale-Holzland-Gemeinden warnen vor dem totalen Verfall

Saale-Holzland. Offener Brief aus dem Saale-Holzland an die Regierung und Parteien

In einem offenen Brief an die Thüringer Landesregierung, die im Landtag vertretenen Parteien und den Gemeinde- und Städtebund haben Bürgermeister und Chefs von Verwaltungsgemeinschaften im Saale-Holzland-Kreis vor einem „totalen Zer- und Verfall“ der Kommunen gewarnt und dabei auf die proportional übermäßig gestiegenen Kosten für Kinderbetreuung, ausufernde Energiepreise und die kaum mehr zu stemmenden Umlagen an den Kreis verwiesen. Man sei einfach nicht mehr in der Lage, Investitionen zu tätigen.

„Wir erfahren gerade in diesem Jahr immense Preissteigerungen, die durch politische Entscheidungen durch das Land, den Bund oder Europa zu verantworten sind. An dem Punkt, wo wir jetzt schon stehen, standen wir noch nie! Ein finanzielles Desaster, das politisch immer noch schöngeredet wird“, heißt es.

Insbesondere kleinere Kommunen seien nicht mehr in der Lage, ihre Verwaltungshaushalte rund zu bekommen. Ein Grund seien die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes an die kleinen Ortschaften.

Hinzu kämen die „sehr großen finanziellen Belastungen“ durch die Kita-Umlage. Man freue sich ausdrücklich über jedes neu geborene Kind, fühle sich aber bei den Kosten allein gelassen. „In den meisten Gemeinden sind die verbliebenen gebührenpflichtigen Betreuungsmonate der Kinder in der Kita um mehr als das Doppelte gestiegen, somit auch die Kosten!“, heißt es.

Gefordert wird von der Politik eine grundsätzliche Neuausrichtung bei der Finanzierung der Kinderbetreuung. Hier müssten Land oder Bund in hohem Maße die Finanzierung stemmen, wenn nicht gar die komplette Kostenübernahme tätigen. Unterschrieben ist der Offene Brief von zahlreichen Bürgermeistern aus dem Saale-Holzland, teilte Mildas Bürgermeister Albert Weiler (CDU) auf Nachfrage mit. Man müsse endlich in Thüringen aufhören, die kleinen Gemeinden im Regen stehen zu lassen.