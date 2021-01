Saale-Holzland-Kreis: Kunden können online mit Jobcenter kommunizieren

Eisenberg. Ab sofort bietet das Jobcenter einen datenkonformen Austausch im Internet an. Telefonische und Onlinekontakte sind während der Pandemie das Hauptgeschäft.

Seit über einem Jahr haben die Kunden des Jobcenters Saale-Holzland-Kreis die Möglichkeit, Anträge auf Arbeitslosengeld II auch online einzureichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Jena, die auch den Saale-Holzland-Kreis betreut. Auf diesem Weg könnten sie ebenso Veränderungsmitteilungen und erforderliche Unterlagen an das Jobcenter Saale-Holzland-Kreis in Eisenberg übermitteln. Das erspare Zeit, Versand- und Druckkosten.

Seit diesem Monat könnten Kunden nun außerdem über die Funktion "Postfachnachrichten" Nachrichten online mit dem Jobcenter austauschen. Die gesendeten Nachrichten würden dabei datenschutzkonform an das Jobcenter verschickt und empfangen. "Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens sind telefonische und Onlinekontakte derzeit unser Hauptgeschäft, da kommt das Angebot zur richtigen Zeit“, sagt Jens Breitsprecher, neuer Geschäftsführer des Jobcenters Saale-Holzland-Kreis.

Zum 11. Januar dieses Jahres wechselte die Geschäftsführung im Jobcenter, Jens Breitsprecher ist seitdem als Geschäftsführer des Jobcenters tätig. Ihm zur Seite steht Jana Machts, die jetzt Bereichsleiterin und damit seine Vertretung ist. Die 30-Jährige studierte bis 2011 bei der Bundesagentur für Arbeit „Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement“ und sammelte im Anschluss Erfahrung im Jobcenter Saale-Orla-Kreis. Seit 2018 ist Jana Machts in Eisenberg tätig, zuletzt als Teamleiterin.

Wer online mit dem Jobcenter Saale-Holzland-Kreis kommunizieren möchte, muss sich zuvor ein Benutzerkonto anlegen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Jobcenters zu finden https://www.jobcentershk.de/service/online-zugang.html.