Schüler und ein Lehrer sitzen an einer Gesamtschule vor ihren Tablets und einem Laptop.

Saale-Holzland-Kreis schafft für Schüler Laptops an

Die Corona-Krise und der darauf folgende Digitalpakt des Bundes machen es möglich: In den kommenden Wochen will der Saale-Holzland-Kreis in einem größeren Umfang Laptops für den außerschulischen Unterricht einkaufen.