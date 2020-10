Saale-Holzland-Kreis: Soldaten helfen in der Krise

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat in dieser Woche Unterstützung vonseiten der Bundeswehr erhalten. Sieben Soldaten helfen fortan bei der Nachverfolgung von Kontakten Infizierter. Dabei unterstützen die Männer die Behörde nicht nur vom Schreibtisch aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Mittwoch begrüßte Landrat Andreas Heller (CDU) die Soldaten persönlich und dankte ihnen für die Einsatzbereitschaft in Zeiten der Krise. Es handelt sich um fünf Soldaten vom Pionierbataillon in Gera und zwei Sanitäter aus der Sachsen-Anhalt-Kaserne in Weißenfels, dem größten Sanitätsstandort der Bundeswehr in Deutschland. Letztere werden vor allem als mobiles Team unterwegs sein. Zwei Soldaten sind im Lagezentrum im Einsatz, die drei übrigen haben ihre Arbeitsplätze im Gesundheitsamt in Stadtroda.

Unproblematische Unterstützung

Soldaten der Bundeswehr, Landrat Andreas Heller (CDU) und die Ärztin im Amtsärztlichen Dienst, Bettina Naumann vor dem Gesundheitsamt in Stadtroda. Foto: Martin Schöne

„Die Unterstützung der Bundeswehr ist unproblematisch angelaufen und die Zusammenarbeit funktioniert gut“, sagte Bettina Naumann, Ärztin im Amtsärztlichen Dienst. Als Verbindungsoffizier für den Landkreis steht der Oberstleutnant der Reserve, Eric Tobisch, bereit. Er wirke gegenüber des Krisenstabs als Fachberater für den Einsatz militärischen Personals und sei vor Ort ein militärischer Ansprechpartner für die Soldaten. Als praktisch erweise sich zudem, dass Tobisch früher einmal im Amt für Katastrophenschutz des Landkreises tätig gewesen ist und somit bereits persönliche Kontakte bestünden.

Landkreis weiter Risikogebiet

Unterdessen bleibt der Landkreis ein Corona-Risikogebiet. Am Dienstag seien dem Gesundheitsamt elf neue Corona-Fälle gemeldet worden, darunter sechs Personen, die bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet wurden, aber bereits vorsorglich in Quarantäne waren.

Neu hinzugekommen seien fünf Fälle in drei unterschiedlichen Orten im Landkreis. Innerhalb von 24 Stunden hat das Gesundheitsamt weitere 40 Tests veranlasst.

Derzeit sind 103 aktive Fälle im Landkreis bekannt, davon müssen neun Patienten stationär behandelt werden. Aktuell befinden sich 542 Kreisbewohner in Quarantäne.