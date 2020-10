Saale-Holzland: Lockdown verschärft die Suchtprobleme

Eisenberg. Suchtberatung im Saale-Holzland-Kreis beteiligt sich an bundesweitem Aktionstag. Offene Sprechstunde in Eisenberg für Interessierte.

„Wir müssen auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Denn der Bedarf nach Suchtberatung ist groß im Saale-Holzland-Kreis“, sagt die Leiterin der Suchtberatungsstelle des Vereins Wendepunkt, Franka Zobel. Deshalb beteiligt sich die Suchtberatungsstelle im Saale-Holzland-Kreis am ersten bundesweiten Aktionstag Suchtberatung.

Der Aktionstag findet am 4. November statt. Vorgesehen sind Gespräche mit den Ämtern im Sozial- und Bildungsbereich im Landratsamt. „Wir hoffen, dass wir die Gespräche angesichts der Corona-Beschränkungen so durchführen können wie geplant“, sagt Franka Zobel. Für die Bevölkerung im Landkreis sollte es eigentlich Informationsstände geben in Hermsdorf am Globus und in Eisenberg am Rathaus. „Die Stände werden wir wegen der Beschränkungen nun doch nicht aufstellen können. Deshalb bieten wir am Aktionstag allen Interessierten eine offene Sprechstunde bei uns im Vereinshaus vom Wendepunkt in Eisenberg an“, kündigt Franka Zobel an.

Der erste Aktionstag Suchtberatung wird unter dem Motto „Kommunal wertvoll“ stehen. „Von den Behörden wird unsere Arbeit sehr wohl anerkannt. Politik, Jugendhilfe, Bewährungshilfe sind an unserer Arbeit sehr interessiert“, sagt Franka Zobel. Nicht in jedem Landkreis gebe es eine Suchtberatungsstelle. Dennoch bleibe auch im Saale-Holzland das Problem der Finanzierung. „Das findet jedoch zu wenig Ausdruck in der Politik“, stellt Franka Zobel fest.

Die jährliche Finanzierung, die der Landkreis nach Ausschreibung und Vergabe an den Wendepunkt übernommen hat, decke den Aufwand nicht komplett. „20 bis 30 Prozent müssen wir als Eigenmittel zur Kostendeckung selbst aufbringen“, erläutert die Einrichtungsleiterin. Bislang seien das pro Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Im nächsten Jahr werde sich der Eigenanteil auf 40.000 Euro erhöhen.

Knappes Geld für freiwillige Aufgabe

Als freier Träger erfüllt der Verein Wendepunkt mit seiner Suchtberatung für den Kreis eine wichtige Aufgabe. „Aber es ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises und das spiegelt sich in der Finanzierung wider.“ Zur Finanzierung des Eigenanteils werbe der Verein viele Spenden ein und Bußgelder, die über die Gerichte, insbesondere das Amtsgericht Stadtroda, vermittelt würden. Hinzu kommen Einnahmen aus Präsentationsveranstaltungen. „Und trotzdem reichen die Gelder nicht aus“, sagt Franka Zobel.

Ziel des Aktionstages wird es sein, die Notwendigkeit der Suchtberatung im Saale-Holzland an den Standorten in Eisenberg, Kahla, Stadtroda, Hermsdorf und für den Raum Dornburg-Camburg und Jena deutlich zu machen. Die Zahl der Menschen, die wegen Suchtproblemen beraten werden, habe deutlich zugenommen. 398 Personen wurden 2019 beraten. In diesem Jahr liegt die Zahl mit 402 schon über der des Vorjahres. Und die dunklen Monate November und Dezember, die bei Suchtproblemen eine besonders große Rolle spielen, stehen erst noch bevor. Der Lockdown im Frühjahr und die Zeit daheim mit Alltags- und Familienstress habe für viele Betroffene die Probleme noch verschärft, stellt Franka Zobel fest.

Alkohol ist Suchtmittel Nummer 1

Suchtmittel Nummer 1 ist im Saale-Holzland die legale Droge Alkohol. In den Altersgruppen ab 40 Jahren habe der Alkoholmissbrauch stark zugenommen – nicht nur bei Männern, auch bei Frauen mit einer – wie die Suchtberaterin vermutet – hohen Dunkelziffer. Vorrangig seien es Arbeiter, Angestellte und Beamte, bei denen auch beruflicher Stress zur Sucht führt. Betroffen seien aber auch junge Menschen zwischen 19 und 21 Jahren, stellt Franka Zobel fest.

Stark im Kommen vor allem bei Jüngeren seien illegale Drogen wie Ecstasy. Oftmals sei es „Probier-Konsum“, der schnell zur Sucht werden könne. „Selbst vor Schultoren wird gehandelt und konsumiert – auch wenn Lehrer meist davon nichts wissen wollen“, sagt die Leiterin der Suchtberatung. Wichtig sei deshalb die präventive Arbeit gegen den Drogen-Konsum. Franka Zobel findet es „großartig, dass der Landkreis die Zahl der Schulsozialarbeiter aufstocken will“. Doch sie allein würden nicht ausreichen, um dem Drogen- und Sucht-Problem entgegenzuwirken. „Es braucht viel mehr Streetworker im Kreis“, fordert die Leiterin der Suchtberatung. Also Sozialarbeiter, die auf der Straße, an gängigen Treffpunkten junger Leute, den Kontakt zu Gefährdeten knüpfen und niederschwellig präventiv wirksam werden.

Obwohl die Suchtberatung des Wendepunkts mit seinen Außenstellen gut aufgestellt sei, erweise sich der Flächenkreis Saale-Holzland in puncto Mobilität als schwierig, um dem Suchtproblem zu begegnen. „Viele Eltern sind in einer Ohnmacht-Situation und die Hemmschwelle, in eine Beratungsstelle zu gehen, ist für sie oftmals hoch.“ Deshalb sei die Straßensozialarbeit besonders wichtig.

Am 4. November zum Aktionstag Suchtberatung mit dem Motto „Kommunal wertvoll“ lädt die Suchtberatung in Eisenberg Interessierte zu einer offenen Sprechstunde ein in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 14.30 Uhr. Die Sprechstunde findet im Haus des Vereins Wendepunkt in der Rosa-Luxemburg-Straße 13 in Eisenberg statt.

ZUR SACHE:



Im Saale-Holzland-Kreis sind dieses Jahr bisher 402 Personen wegen Suchtproblemen von der Suchtberatungsstelle des Vereins Wendepunkt beraten worden. 329 von ihnen kamen als Betroffene, 73 als Angehörige. Im Vorjahr wurden 398 Menschen beraten: 347 direkt Betroffene und 52 Angehörige.

In den bisher 402 Beratungen in diesem Jahr ging es in 151 Fällen um Alkoholsucht, in 71 Fällen um Cannabis-Konsum, in 44 Fällen um synthetische Drogen, insbesondere Crystal. Eine Beratung gab es wegen Tabak-Konsums. In 31 Fällen konsumierten die Klienten mehrere Drogen.

Von den 402 Klienten sind 97 zwischen 30 und 39 Jahren alt, 78 gehören der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre an, 74 der Altersgruppe 50 bis 59, und 40 sind älter als 60. 45 Klienten sind 18 Jahre und jünger. Relativ hoch ist mit 33 Klienten der Anteil der 19- bis 21-Jährigen. Zwölf sind zwischen 22 und 24 Jahren jung und 23 zwischen 25 und 29 Jahren alt.

255 der 402 Klienten dieses Jahres sind männlichen Geschlechts (63,43 Prozent) und 147 weiblich (36,57 Prozent). Der Anteil der Frauen ist gestiegen: Im Vorjahr waren 132 von 398 beratenen Klienten Frauen und 266 Männer.

Hauptgruppe der Menschen mit Suchtproblemen sind Arbeiter, Angestellte, Beamte (161 in 2020), gefolgt von Langzeitarbeitslosen (76), Senioren (34), Schülern und Studenten (28).