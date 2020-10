Angesichts gestiegener Corona-Fallzahlen haben Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Saale-Holzland am Montag ihre Regeln insbesondere für den Besucherverkehr wieder verschärft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Seit heute gilt in den Pflegeeinrichtungen wieder das Besuchskonzept der Stufe 2“, teilte am Montag auf Nachfrage Doreen Rheinländer als Leiterin der Pflegeheime der Arbeiterwohlfahrt in Eisenberg und Camburg mit. Das bedeute, dass sich Besucher zuvor anmelden sollten und in extra eingerichteten Besucherräumen ihre Angehörigen sehen können.

„Die Besucher müssen sich registrieren, zwei Besuche täglich bis zu zwei Stunden sind pro Bewohner möglich“, erläutert Doreen Rheinländer. Die Besuchsintervalle seien für jede Einrichtung festgelegt worden. „Selbstverständlich treffen wir weiterhin individuelle Lösungen, um anlassbezogene Besuche dennoch ermöglichen zu können“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Verschärfte Regeln in Kliniken

Verschärft worden ist auch die Besucherreglung in den Waldkliniken Eisenberg. Die ohnehin pandemie-bedingte Einschränkung auf zwei Besuchern je Patient sei am Montag weiter eingeschränkt worden auf einen Besucher je Patient. „Damit sind wird mit unserem Besuchermanagement strenger als die aktuell geltende Thüringer Verordnung dazu“, erläutert Bastian Guntermann, Referent für Interne Kommunikation und Personalmarketing an den Waldkliniken Eisenberg.

Anlass für die verschärfte Besucherregelung sei eine aktuelle Verordnung vom Landratsamt. Eine entsprechende Information für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Landkreis, stationäre und Tageseinrichtungen der Pflege sowie Wohnformen für Menschen mit Behinderungen hatte die Kreisverwaltung am Wochenende angesichts der gestiegenen Corona-Fallzahlen angekündigt. Neue Patienten werden weiterhin auf Corona getestet. Für die Krankenhaus-Mitarbeiter gebe es die wöchentlichen Tests weiterhin, so Guntermann.

Verschärft haben sich seit Montag auch die Regeln an den Kliniken im Kurort Bad Klosterlausnitz. Die Moritzklinik weist auf ihrer Internetseite auf ein Besuchsverbot hin. Konkret heißt das, dass für Patienten in der Frührehabilitation nur ein Besucher für maximal eine Stunde zur täglichen Besuchszeit zwischen 15 und 19 Uhr gestattet ist.

Wie in jeder Patienteneinrichtung gelten auch hier strenge Hygieneregeln, und die Cafeteria bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen und lediglich den Patienten und ihren Besuchern vorbehalten. Auch die Aufnahme von Begleitpersonen zu Patienten ist streng geregelt. Diese haben das Ergebnis eines Corona-Tests vorzulegen, der nicht älter ist als 48 Stunden oder müssen sich auf eigene Kosten bei der Anreise testen lassen.

Saale-Holzland pendelt aktuell um den Grenzwert

Nachdem das Saale-Holzland am Wochenende den kritischen Grenzwert von 35 Corona-Fällen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten hatte, meldete das Landratsamt am Montagvormittag, dass der Grenzwert mit Stand Montag null Uhr wieder unterschritten wurde mit 33,8 Infektionsfällen gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Am Montag ist dem Gesundheitsamt allerdings wieder ein neuer Infektionsfall gemeldet worden. Damit gibt es im Kreis 42 aktive Fälle. Neun Kreisbewohner müssen stationär behandelt werden. Die Ermittlungen zu Kontaktpersonen des neuen Corona-Falls würden laufen. Außerdem habe das Gesundheitsamt weitere 34 Tests bei ermittelten Kontaktpersonen durchgeführt. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Infektionsfallzahlen sei mit einer Corona-Allgemeinverfügung des Saale-Holzland-Kreises nicht vor Dienstag zu rechnen, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt.

Termine für Corona-Tests können unter Telefon 116 117 erfragt werden.