In der Generationen-Oase des Kinderschutzbundes in Eisenberg.

Sandspiel-Landschaft für die Generationenoase in Eisenberg

Eisenberg. Weihnachts-Spendenaktion zugunsten des Kinderschutzbundes.

Mit ihrer traditionellen Weihnachtsspendenaktion unterstützt die Volksbank Eisenberg in diesem Jahr den Kinderschutzbund in Eisenberg bei seinem Vorhaben, eine Sandspiel-Landschaft in der „Generationenoase“ zu errichten.

Seit dem Jahr 2017 ist der Kinderschutzbund Eisenberg im Besitz eines 400 Quadratmeter großen Gartens im Eingangsbereich des Schlossgartens. Als der Verein die „Generationenoase“ am Kindertag 2017 geschenkt bekam, war viel zu tun. Das Gelände war heruntergekommen, überall lag Müll. Viele Arbeitseinsätze und Container später ist aus diesem Grundstück ein schöner und lebendiger Ort der Begegnung geworden.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was der Oase jetzt noch fehlt, ist ein schöner Spielplatz im Freien. Dieses Vorhaben möchte der Kinderschutzbund gern im Jahr 2022 verwirklichen. Für eine befestigte, großzügige Sandspiel-Landschaft mit zwei Spielgeräten werden etwa 7000 Euro benötigt. Darum bittet die Volksbank Eisenberg alle Kundinnen, Kunden und Freunde des Kinderschutzbundes um Spenden, damit dieses Vorhaben schnellstmöglich realisiert werden kann.

„Jeder und jede hat die Möglichkeit, sich im Kinderschutzbund über die Verwendung des Geldes zu erkundigen oder die Generationenoase vor Ort zu erleben und vielleicht sogar einmal selbst zu nutzen. Jeder Euro bleibt hier vor Ort in Eisenberg und kommt den Kindern und Familien zugute“, versichert Monika von Thaler, Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Eisenberg.

Bereits im Dezember 2018 unterstützte die Volksbank Eisenberg mit ihrer Weihnachtsspendenaktion den Kinderschutzbund bei seinen Bemühungen, die „Generationenoase“ zu gestalten. 3810 Euro hatten die Bankkunden damals gespendet – so viel kam bis dato noch nie bei einer Volksbank-Spendenaktion zusammen.

„Was seit 2017 auf dem Gartengrundstück passiert ist, ist unglaublich. Der Kinderschutzbund und seine ehrenamtlichen Helfer haben es geschafft, aus dem von Efeu und Wildwuchs überwucherten Gelände ein kleines Paradies für Kinder und Familien zu schaffen. Darum hoffe ich, wir erreichen in diesem Jahr genauso viele Menschen mit unserem Spendenaufruf wie im Jahr 2018 – vielleicht sogar noch mehr,“ wünscht sich Bankvorstand Toni Scheller. Er selbst gehörte auch zu den Helfern, die stundenlang im Garten Bäume verschnitten und Unkraut entfernten. Seit 2017 blüht die „Generationenoase“ auf. So gibt es in inzwischen zwei instandgesetzte Schuppen, Tische und Bänke, eine Komposttoilette, eine Terrasse und seit dem vergangenen Jahr auch einen behindertengerechten Weg zur Terrasse. Die Sandspiel-Landschaft mit zwei Spielgeräten soll eine der letzten größeren Baumaßnahmen sein.

Möglichkeiten sich bis zum 23. Dezember an der Weihnachtsspendenaktion zu beteiligen:unter www.volksbankeisenberg.deIn der Geschäftsstelle in EisenbergDirekte Überweisungen auf das Spendenkonto der Volksbank Eisenberg IBAN: DE45 83094494 9374900057 BIC: GENO DE F1 ESN Verwendungszweck: Weihnachtsspende