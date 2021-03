Die Feuerwehr war in den frühen Dienstagmorgenstunden auf der A9 bei Eisenberg im Einsatz, um einen brennenden Sattelzug zu löschen.

Sattelzug mit Gartenholz auf Autobahn bei Eisenberg in Brand geraten

Eisenberg/Schleifreisen. Auf der A9 bei Eisenberg Richtung München ist ein Sattelzug, der mit Gartenholz beladen war, in Brand geraten. Die Vollsperrung ist zwar mittlerweile aufgehoben, allerdings ist erst eine Fahrspur wieder frei.

Ein mit Holz beladener Sattelzug ist auf der A9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen in Schleifreisen mitteilte. Der Fahrer habe den Laster am Dienstagmorgen noch auf den Standstreifen gesteuert.

Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Zugmaschine ausgebrochen und war auf den mit imprägniertem Gartenholz beladenen Sattelaufleger übergegriffen. Der Brand wurde kurz nach 6 Uhr gelöscht; der Lkw weist allerdings laut Messungen der Feuerwehr weiterhin hohe Temperaturen auf, die noch heruntergefahren werden müssen.

Der Verkehr staute sich auf einer Länge von etwa acht Kilometern. Die Vollsperrung Richtung München konnte mittlerweile soweit aufgehoben werden, dass zumindest der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei ist.

Der Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf 100.000 Euro geschätzt.

Erst Montagabend war es auf der A4 im Jagdbergtunnel bei Jena zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein 35-Jähriger hatte zwei nach einem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen stehende Fahrzeuge übersehen und war auf einen Sattelzug aufgefahren.

