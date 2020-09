Schachspieler aus Crossen fährt zur Deutschen Meisterschaft

Nico Aniol vom VfL 1990 Gera ist der beste Thüringer Schachspieler in der Altersklasse U10.

Der Crossener Nico Aniol, der für den VfL 1990 Gera spielt, beendete das Qualifikationsturnier für die Teilnahme an der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft im Schach mit einem hervorragenden ersten Platz.

Der 10-Jährige setzte sich in den fünf Partien des Qualifikationsturniers gegen die besten Thüringer Schachspieler seiner Altersklasse durch. Das Turnier, hervorragend organisiert vom ESV Gera, fand aufgrund der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt. So galt es, die Spielbretter mit ausreichend Abstand aufzustellen, Spielfiguren zu desinfizieren und es gab die Pflicht Baumwollhandschuhe während des Spiels zu tragen.

Nico Aniol ebnete sich mit dieser Qualifikation die erneute Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft Ende Oktober in Willingen (Hessen) und vertritt hier das Bundesland Thüringen in der Altersklasse U10 - viel Erfolg!