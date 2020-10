Die Barockkirche von Schkölen ist immer einen Besuch wert. „Eine wundervolle Kirche“, schrieben jüngst Touristen aus Aachen in das Gästebuch. Der barocke Kanzelaltar aus dem Jahr 1755 ist ganz aus Holz geschnitzt. Aufmerksamen Betrachtern fällt gleich daneben eine Sanduhr mit vier Kolben auf – was verbirgt sich denn dahinter?

„Ich kannte solche Kanzel- oder Predigtuhren eigentlich nur aus Kirchen in der früheren Kirchenprovinz Sachsen“, erzählt Pfarrerin Constanze Lenski, die seit August 2019 den Pfarrbereich Schkölen-Osterfeld verantwortet. In Thüringen gebe es nur noch wenige Kirchen, die darüber verfügen. Sanduhren am Altar gehen wohl auf einen Erlass des preußischen Herrschers Friedrich Wilhelm I. von 1714 zurück. Darin heißt es sinngemäß, dass die Predigten, außer dem Gesang und Gebet, niemals länger als eine Stunde dauern sollten. „In der Zeit der Aufklärung war die Obrigkeit darauf bedacht, dass das Volk nicht zu viel Zeit auf „unproduktive Tätigkeiten“ verwandte, sondern gefälligst arbeitete“, kann man auf der Internetseite www.uhrenlexikon.de nachlesen.

So wird vermutet, dass in den Gemeinden, wo sich die Pfarrer nicht an diese Verordnung hielten, eine Sanduhr zur zeitlichen Begrenzung der Predigt angeschafft werden musste. So konnte der Pfarrer seine Predigtzeit einhalten und zugleich seine Zuhörer abschätzen, wie lange die Predigt voraussichtlich noch dauern wird. Ältere Kirchenordnungen gaben auch eine Mindestdauer für die Predigt vor, so dienten die Kanzeluhren ebenso dazu, zu überprüfen, ob der Pfarrer sein Soll erfüllte.

Pro Kolben eine Viertelstunde Predigtzeit

Die Sanduhr am Altar der Schkölener Barockkirche verfügt über vier Kolben. „Dadurch ließ sich sehr gut beobachten, wie weit die Predigt schon vorangeschritten war“, so Constanze Lenski. Denn ist der Sand im ersten Glas durchgelaufen, sind 15 Minuten vergangen, ist der Sand auch im zweiten Glas durchgerieselt, wird schon eine halbe Stunde gepredigt, nach dem dritten Glas ist eine dreiviertel Stunde vergangen bis schließlich nach dem Durchlaufen des vierten Kolbens die maximale Predigzeit von einer Stunde erreicht ist. „Vielleicht sollte man die Sanduhr heute wieder in Betrieb nehmen“, meint Constanze Lenski augenzwinkernd. Dabei seien die heutigen Predigtzeiten von denen anno dazumal weit entfernt: „In der Regel dauert die Predigt heute nicht mehr als eine Viertelstunde.“

Laut Wikipedia gibt es in Thüringen neun weitere Kirchen, die bis heute über eine Kanzel- oder Predigtuhr verfügen. In Ostthüringen werden zum Beispiel die Schleizer Bergkirche St. Marien und die Kirche St. Markus in Oschitz bei Schleiz sowie die Friesauer Kirche genannt, alle befinden sich im Saale-Orla-Kreis.