Schkölener Ortsteil Wetzdorf bekommt Mittelpunkt zurück

Der sichtbarste Fortschritt leuchtet rotbraun und ist erst wenige Monate alt. Neue Schindeln schmücken das Dach der Domäne in Wetzdorf. Eines der ältesten Gebäude in der ganzen Gegend war noch anderthalb Jahren abgesperrt. Es bestand Gefahr, dass herunterfallende Teile Personen schädigen, die an der Bushaltestelle direkt neben dem Gebäude stehen. „Die Gefahr haben wir bannen können“, sagt Manfred Schröder. Er gehört zum Vorstand des Fördervereins, der sich den Erhalt des historischen Baus zum Ziel gesetzt hat.

Wo zu DDR-Zeiten Landmaschinen gewartet worden sind, sind die Räume heute mit teils stark abgenutzten Holztüren gegen Wind und Wetter geschützt. Immerhin regnet es nun nicht mehr hinein. „Binnen zwei Jahren haben wir es geschafft, das Dach des hinteren Teils und vom Wohnhaus zu erneuern. Dann haben wir uns den Giebel vorgenommen – auch da war einiges kaputt“, sagt Schröder und blickt hinauf. Eine kleine Tafel zeigt, wer sich alles finanziell eingebracht hat – dankbar ist man unter anderem lokalen und regionalen Unternehmen sowie dem Schkölener Stadtrat. Denn neben Fördermitteln aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) der EU hat man auch Eigenmittel aufbringen müssen. Insgesamt wurde bisher ein niedriger sechsstelliger Betrag investiert.

Schäden im Schkölener Ortsteil noch aus der Nachkriegszeit

Weil unterm Dach der Domäne in den Nachkriegsjahren zahlreiche Balken entfernt wurde, musste die Statik des Gebäudes neu berechnet werden. Inzwischen wird die Dachkonstruktion statt von nur von Holzbalken auch von einer Metallstruktur zusammengehalten. „Und wir freuen uns, dass die beteiligten Baufirmen alle Termine eingehalten haben“, sagt Schröder. Hilfreich zur Seite stehen unter anderem der Pfingstverein und der Feuerwehrverein – auch bei den monatlichen Arbeitseinsätzen.

Zu Weihnachten habe sich die Dorfgemeinschaft zum ersten Mal unterm neuen Dach getroffen, Musik vom Posaunenchor und Heißgetränke genossen und sich der Fortschritte erfreut. Ehe sich der Verein gegründet hat, „haben sich die Leute noch aufgeregt und beschwert über den Zustand.“ Inzwischen habe man es dank Verein und vieler Unterstützer im Ortsteil selbst in der Hand. „Auch wenn es ein paar Jahre dauern wird, bis alles fertig sein kann.“ Acht bis zehn Jahre hält er für realistisch, sagt der Mitinhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ortsteil. Inzwischen habe man die Phase überwunden, in der es um die reine Rettung des Gebäudes ging. „Wir können jetzt wieder über Nutzung reden.“

Altes Material könnte neu genutzt werden

Fördermittel will man mit Hilfe der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) auch für die nächsten Schritte der Instandsetzung wieder einwerben, auch die Aufnahme Wetzdorfs und benachbarter Ortsteile in das Dorferneuerungsprogramm könnte hilfreich sein. Als nächstes sollen Sanitäranlagen und eine Heizung in der unteren Etage eingebaut werden, „damit man drin auch was machen kann“. Denkbar ist eine Nutzung des ehemaligen Werkstattraums. Wo früher landwirtschaftliche Fahrzeuge repariert wurden, könnten künftig junge Leute aus dem Dorf oder umliegenden Orten an ihren Autos oder Motorrädern schrauben – und den Nebenraum auch als Aufenthaltsraum nutzen.

Das alte Schild war vor der Dachsanierung nötig – inzwischen ist es verschwunden. Foto: Florian Girwert

Größere Veranstaltungen wie das Maibaumsetzen sollen in Zukunft auf dem großen beräumten Hof stattfinden, der zu dem Gelände gehört. Sobald die Arbeiten im unteren Teil des Wirtschaftsgebäudes abgeschlossen sind, will man Fenster, Türen und Tore auf Vordermann bringen und anschließend den großen Raum unterm Dach nutzbar machen. „Einen Teil der Balken, die nicht mehr gebraucht werden, könnten als Wandvertäfelung dienen“, findet Schröder. Dann seien auch größere Veranstaltungen denkbar – an kälteren Tagen unter Zuhilfenahme einer Heizlüftung, die im Winter ohne Nutzung nicht einfriert, wie eine herkömmliche Heizung.

Langfristig sollen im Wohngebäude mehrere Wohneinheiten entstehen – auch um zu helfen, dass sich das sanierte Gebäude irgendwann selbst trägt. Zur Zeit wohnt die frühere Eigentümerin des Gebäudes mit ihren Kindern in einem Teil des Hauses.