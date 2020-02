Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Schöppi“ aus Eisenberg sucht neues Zuhause

Die Wege der Eisenberger Schildkröte sind schier unergründlich. Als der Angelverein Eisenberg und Umgebung in der Vorwoche den Schöppeteich abgefischt und für die Sanierung frei gemacht hatte, glaubten Mitglieder gesehen zu haben, dass „jemand von der Stadt“ das freilebende gepanzerte Tier abgeholt habe. Doch darüber war letztlich weder im Rathaus, noch im Tierheim, noch im Tiergarten in Eisenberg etwas bekannt. Aber ihren Spitznamen „Schöppi“ hatte die Schildkröte vom Schöppeteich im Rathause der Saale-Holzland-Kreisstadt schon mal weg. Anfang dieser Woche ist das Tier wieder aufgetaucht, um das sich viele Eisenberger seit Wochen schon vor allem in den sozialen Netzwerken so ihre Sorgen machen.

Vorübergehendes Domizil im Eisenberger Tiergarten Ein Bauarbeiter hat Anfang dieser Woche das Tier am Teich gesichtet und das städtische Bauamt informiert. Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter hat die Schildkröte schließlich abgeholt und im Tierpark untergebracht. „Vorübergehend“, sagt Wiesenhütter. Im Tiergarten leben zwar Zierschildkröten. Bei dem Tier aus dem Schöppeteich handelt es sich jedoch um eine Höckerschildkröte. „Für deren Haltung haben wir keine Genehmigung“, erklärt der Tiergartenleiter. Schildkröte „Schöppi“ ist ein ausgewachsenes Weibchen. Foto: Angelika Munteanu Genauer noch weiß es Ingo Giebner. Den erfahrenen Schildkrötenzüchter aus dem kleinen Hirschfeld im Norden des Landkreises Greiz hat der Eisenberger Tiergartenleiter zu Rate gezogen. „Genau genommen handelt es sich bei dem Tier um eine Falsche Landkartenhöckerschildkröte“, erläutert Giebner, nachdem er das Tier in Augenschein genommen hatte. Eine Wasserschildkröte, die eigentlich im Norden Amerikas in wärmeren Gefilden beheimatet ist. Ob das Tier, das – so erzählen es die Eisenberger – sieben Jahre lang im verschlammten Schöppeteich gelebt haben soll, einst ausgebüxt war oder ausgesetzt wurde, vermag jedoch niemand nachzuvollziehen. Züchter aus Hirschfeld hilft bei der Suche nach neuem Halter Inzwischen ist die Schildkröte weit über zehn Jahre alt und der Panzer etwa 20 Zentimeter groß. „Eine weibliche ausgewachsene Hornschildkröte“, hat Züchter Giebner festgestellt. Er selbst habe vor Jahren einige Exemplare dieser Schildkrötenart gehabt. Jetzt habe er jedoch nicht mehr die Bedingungen dafür, das Fundtier aus Eisenberg aufzunehmen. Unter Züchterfreunden in Ostthüringen will er sich jedoch umhören, ob einer von ihnen „Schöppi“ aus Eisenberg aufnehmen kann. Schildkrötenzüchter Ingo Giebner aus Hirschfeld ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Foto: Angelika Munteanu „In den Teich kann die Schildkröte auf keinen Fall zurück“, sagt der Experte. Denn die Winter in Deutschland seien für diese Art normalerweise viel zu kalt. Der Schlamm, der mit der Sanierung derzeit aus dem Schöppeteich gebaggert wird, hatte bisher dafür gesorgt, dass das Gewässer nie bis zum Grund durchgefroren war, so dass der gepanzerte Gast aus Amerika überleben konnte. Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) ist erst einmal froh, dass „Schöppi“ vorerst ein Domizil im Tiergarten gefunden hat und bedankte sich am Mittwoch dafür ausdrücklich beim Tiergartenleiter. Im Moment ist das Fundtier im warmen Futterhaus untergebracht. Doch hofft Wiesenhütter, dass sich mit der Unterstützung von Ingo Giebner aus Hirschfeld jemand finden wird, der dem Tier ein neues Zuhause bieten kann. „Dafür müssen halt die Bedingungen stimmen“, sagt Wiesenhütter. „Am besten wäre sie bei jemandem aufgehoben, der ein eingezäuntes Gartengrundstück hat mit einem großen Teich und einer Unterkunft für die kalten Tage“, sagt der Tiergartenleiter. Bis für „Schöppi“ ein neues Zuhause gefunden ist, wird sie im Tiergarten versorgt. „Wenn es wärmer wird in vier, fünf Wochen und sich niemand gefunden haben sollte, dann kommt sie wie unsere Zierschildkröten nach draußen an den Teich“, sagt Wiesenhütter.