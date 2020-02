Vollsperrung am Mittwoch Vormittag im Schössersmühlenweg in Eisenberg wegen Bauarbeiten.

Eisenberg. Am Mittwochvormittag werden Bauteile abgeladen. Eine Umleitung gibt es nicht.

Schössersmühlenweg für einen halben Tag gesperrt

Der Schössersmühlenweg in Eisenberg ist am Mittwochvormittag für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das hat kurzfristig die Untere Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberg mitgeteilt.

Grund für die Vollsperrung, die für die Dauer von 7.30 bis 13 Uhr genehmigt ist, sind Bauarbeiten in Höhe der Hausnummer 32. In dieser Zeit werden mit Hilfe eines Krans Bauteile abgeladen.

Dafür wird der Schössersmühlenweg in Richtung Eisenberger Mühltal bereits im vorderen Bereich vorübergehend zu einer Sackgasse. Eine Umleitung für den vollgesperrten Weg gibt es während der halbtägigen Verkehrseinschränkung jedoch nicht.