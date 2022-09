Schuhsohlen, DVD-Player und ein Sofa: Eisenberg räumt auf

Eisenberg. Am Samstagmorgen rückten in Eisenberg Freiwillige mit Handschuhen, Müllbeuteln und Greifzangen aus.Kaum zu glauben, was sie alles auflesen konnten

Nach knapp einer Stunde haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer in Eisenberg zur Aufräumaktion am Samstagmorgen bereits einen Multicar vom Bauhof mit Müll gefüllt. Von einem Laptop über einen DVD-Player bis hin zu alten Schränken und einem Sofa sei bereits alles dabei gewesen, erklärt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Auch etliche Büchsen und Flaschen, also teils Pfandgut habe man in dem Areal rund um den Massenteich, die BMX-Bahn und den Bolzplatz gefunden, sagt er. Unglaublich viele gefüllte Hundekotbeutel würden leider ebenfalls in den Natur landen, ergänzt Stadtmanager Max Nottrodt.

Zwei Fahrzeuge vom Bauhof stehen an diesem Morgen zur Verfügung, um den Müll, den die Freiwilligen mit Handschuhen, Greifzangen und Eimern in große blaue Müllsäcke befördern, abzutransportieren.

Bereits zum dritten Mal findet die Aktion in Eisenberg statt. Im ersten Jahr sei man im innerstädtischen Bereich unterwegs gewesen, danach im Mühltal und nun sei der Massenteich als Treffpunkt ausgewählt worden. Weiter gehe es für die Gruppe in Richtung Friedrichstanneck und zum Tierheim. Am Ende gebe es am Stadion als Dankeschön fürs Mitmachen für alle Helferinnen und Helfer noch Rostbratwürste, erklärt Michael Kieslich.

Mehr Bewusstsein schaffen

Ein Stück Abfall landet im Müllsack von Carola Jetz aus Eisenberg. Foto: Julia Grünler

Leider sei die Beteiligung in diesem Jahr etwas geringer als in den Jahren zuvor. „Aber wir sind über jeden dankbar, der dabei ist“, sagt Max Nottrodt. So sei unter anderem das Jugendparlament vertreten, auch Helferinnen und Helfer vom Bauhof, aus der Verwaltung, dem Stadtrat und der Patenschaftskompanie seien heute vor Ort und natürlich viele Bürgerinnen und Bürger. „Auch die Jüngsten sind mit dabei“, erklärt der Bürgermeister. Gerade die Kleinen seien häufig sehr begeistert und würden besonders tatkräftig mit anpacken. „Die Aktion ist für die Natur gut und auch für den Bewusstseinsaspekt“, erklärt Kieslich. Denn der eigentliche Ansatz sollte es sein, dass der Müll gar nicht erst weggeworfen werde. Mit der Aufräumaktion wolle man also nicht nur für mehr Sauberkeit in und um die Kreisstadt sorgen, sondern auch sensibilisieren.

„Ich bin für den Erhalt eines sauberen Eisenbergs. Es ist etwas, was getan werden muss und ich mache es auch gern“, erklärt Paul Bielinski vom Jugendparlament und hält nebenbei Ausschau nach Müll. Auch sei es sehr erschreckend, was die Leute alles wegwerfen würden.

„Wir sind zum dritten Mal dabei, aus Umweltschutzgründen“, erklären zwei Helfende aus Kursdorf. Gefunden haben sie unter anderem schon volle Babywindeln, eine volle Cornflakespackung und sogar Konserven mit Essen, sagen sie.

„Weil es wichtig ist“

Auch Schuhsohlen landen im Wald. T. Baumann aus Kursdorf entsorgt sie. Foto: Julia Grünler

„Mit den Kindern sind wir insgesamt elf“, berichtet Stabsfeldwebel Wolf auf dem Weg Richtung Friedrichstanneck. Wenn man es einrichten kann, sei man immer gern dabei, erklärt er und ergänzt: „Das werden wir auch weiter so halten“.

Auf die Frage, warum sie zur Aufräumaktion gekommen sei, erklärt eine weitere Helferin: „Weil es wichtig ist. Es ist eigentlich eine Kleinigkeit und man kann einfach mal einen Anfang machen“.

Gegen 11.30 Uhr lautet am Samstag das Fazit der Aktion: Zwei volle Fahrzeuge haben die Freiwilligen auf ihrer Tour mit Müll gefüllt. „Ein Multicar war bis zum Rand gefüllt“, erklärt Max Nottrodt. Man habe sogar ein Netz zur Sicherung darüber spannen müssen. Großer Dank gehe zudem an den Feuerwehrverein, der am Rost für Verstärkung gesorgt hat.

Eine Fortsetzung der Aufräumaktion soll es auch im nächsten Jahr wieder geben. Wann und wo, sei bislang allerdings noch offen.