Schulterschluss mit der Stiftung Leuchtenburg

Die Ankündigung der Kreistagsfraktion BI Holzland, sich mit Mach gegen den vom Freistaat Thüringen geförderten und geplanten Bau eines Schrägaufzuges auf die Leuchtenburg zu stemmen, ist parteiübergreifend auf scharfe Kritik gestoßen. Auch ein Rollstuhlfahrer aus Jämlitz-Klein Düben, der am Wochenende die Leuchtenburg besuchte, äußerte per E-Mail sein Unverständnis über den BI-Vorstoß.

„Einzigartiges Alleinstellungsmerkmal im Saale-Holzland-Kreis“

Michael Kieslich, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag Saale-Holzland, sagte, für ihn und seine Fraktion sei nicht nachvollziehbar, wie es zu so einer Ablehnung kommen könne. Es habe im Vorfeld jahrelange Bemühungen der Stiftung Leuchtenburg um eine praktikable Lösung gegeben, die nun endlich gefunden worden sei. Die große Chance, gerade jetzt, wo man wegen des Aufzuges auf der Zielgeraden sei, zu torpedieren, überrasche ihn schon sehr. Mit der ersten Höhenburg Deutschlands, die barrierefrei zu erreichen sei, habe man auch als Saale-Holzland-Kreis ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal. Diese Chance dürfe nicht vertan werden. Die Fraktion stehe hinter den Aufzug-Planungen, weil diese gut für die Zukunft der Leuchtenburg seien.

Linke-Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann, zugleich auch Chef der Linke/Grüne-Kreistagsfraktion, sagte, die BI Holzland beschädige mit ihrem „populistischen und antifaktischen Vorgehen“ erneut die Entwicklung im Landkreis. „Ich fühle mich zurückversetzt in das Jahr 2014. Ich selbst hatte damals verschiedene Kritik an der Stiftung und auch am Aufzugsprojekt geäußert. Danach folgte ein langer Diskussionsprozess mit der Stiftung, in dem auch die Mitglieder des Kreistages einbezogen wurden. Darunter auch Christian Nitsch. Die nun geäußerte Kritik ist mittlerweile sehr wohlfeil, da die Argumente der BI nur aufgewärmt wurden und längst widerlegt sind. Die Stiftung hat zum einen überzeugend dargelegt, wie sie mit den Geldern des Kreises umgeht und zum anderen auch in einem Dialogprozess unterschiedlichste Varianten für das Aufzugsprojekt vorgelegt. Um eine Lösung zu realisieren, welche die EU-Behinderrechtskonventionen erfüllt, braucht es einen autonom zu bedienenden Aufzug. Der aktuelle fertige Entwurf der Architekten ist kein Luxus, sondern ein Kompromiss, welcher mit der Gemeinde, den Naturschutzverbänden und weiteren Beteiligten gefunden wurde.“ Zudem habe die Stiftung alle dazu notwendigen planungsrechtlichen Schritte beachtet, sie habe Fördermittel und den notwendigen Eigenanteil mit großem Einsatz organisiert und sich damit das Vertrauen verdient.

Lutz Rosenbusch aus Jämlitz-Klein Düben, der nach einem Zeckenbiss im Rollstuhl gelandet ist, inzwischen aber wieder mit Gehstützen Laufen kann, teilte per Mail mit, er wünsche sich, dass sich manche Volksvertreter einmal in einen Rolli setzen oder mal daran denken würden, wie fit man noch als Rentner ist. Dann würde sich wahrscheinlich vieles schneller zugunsten von Behinderten oder Älteren ändern. Seinen Besuch auf der Leuchtenburg fand er sehr gut, den geplanten Aufzug findet er nicht nur sinnvoll, sondern wenn diese Lösung gut gemacht sei, sehe das nicht einmal übel aus. Eigentlich sollte die Gemeinde froh sein, dass sich eine Stiftung um die Zukunft der Burg kümmere.

Leuchtenburg-Direktorin Ulrike Kaiser stellte unterdessen klar, dass man im Vorfeld zahlreiche Varianten für die Barrierefreiheit geprüft und abgewogen habe, darunter auch die Variante E-Busse. Diese Variante sei aber nicht umsetzbar, weil dies schon allein der Aufgang zur Burg nicht hergebe. Zudem wären die Betriebskosten sehr hoch.

Kaiser gab zu bedenken, dass der Aufzug nicht nur für Behinderte, sondern auch für Ältere gedacht sei.