Sechs Verletzte bei schwerem Unfall an Stauende auf der A9 bei Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Sechs Personen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zum Teil schwer verletzt worden, auch zwei Kinder. Kilometerlanger Stau bei Bad Klosterlausnitz löst sich langsam auf.

Am Samstagmittag gegen 12.25 Uhr ist es auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, seien im Reiseverkehr insgesamt drei Fahrzeuge am Stauende einer beginnenden Baustelle kollidiert.

Ein 50-jähriger Ford-Fahrer hatte demnach das Stauende übersehen, war auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf der mittleren Fahrspur aufgefahren und schob diesen auf ein weiteres Auto.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen zum Teil schwer verletzt. Auch zwei Kinder seien unter den Verletzten. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau, der sich nun beginnt langsam abzubauen. Die Unfallstelle ist soweit beräumt und alle Fahrspuren wieder freigegeben. Zwei der Fahrzeugen werden noch von Abschleppunternehmen auf dem Standstreifen geborgen.

Der entstandene Schaden wird circa 23.000 Euro geschätzt.

Langer Stau nach Unfällen auf A4 und A9 - Elf teils schwer Verletzte, darunter zwei Kinder

Mehr Blaulichtmeldungen