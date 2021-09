Seit Freitag 15 neue Coronafälle im Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz ist gegenüber Donnerstag der Vorwoche gestiegen

Seit Freitag, 17. September, sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 15 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Freitag waren es acht, am Samstag neun. Am Sonntag sind laut Kreisverwaltung keine weiteren Infektionsfälle gemeldet worden.

Damit liegt die Gesamtzahl der Infektionen im Saale-Holzland seit Beginn der Pandemie im März 2020 derzeit bei 4900. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz ist gegenüber Donnerstag der Vorwoche gestiegen und liegt aktuell bei 50,6.

