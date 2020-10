Serba: Die sechste Generation in der Backstube

Mit Julius Plötner (Mitte) steht bereits die sechste Generation in der Backstube der Landbäckerei Plötner in Serba, hier mit Opa Manfred Plötner (links) und Vater Jan Plötner, der die Bäckerei leitet.

„Die Bäckerei wurde mir praktisch in die Wiege gelegt“, lacht Julius Plötner. 110 Jahre alt ist die Tradition der Landbäckerei Plötner in Serba, die heute von seinem Vater, Jan Plötner, geleitet wird. Auch der Opa packt noch mit an, die Oma hilft bei Bedarf im Laden aus. Und so sei es eigentlich nie eine Frage gewesen, wohin der Weg des jungen Mannes führen würde: natürlich in die Backstube.

Vor wenigen Wochen hat Julius Plötner seine dreijährige Ausbildung zum Bäcker erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit Davut Öztekin (Bäckerei Schumann, Linda) erzielte er ostthüringenweit die besten Ergebnisse zur Gesellenprüfung. Ganze acht Stunden waren die insgesamt zehn Männer und Frauen zur praktischen Prüfung gefordert. So musste beispielsweise ein Schaubrot mit Dekor hergestellt werden, genauso wie ein Roggenmischbrot und Roggenbrötchen. Auch belegte Roggenbaguettes sowie Milchzöpfe, Teegebäck, ein Zwiebelkuchen sowie ein Thüringer Quarkkuchen gehörten zu den Aufgaben der Gesellenprüfung.

Ein Maibaum schmückt das Schaubrot

„Die geforderten Rezepte erhält man schon einige Wochen vorher“, so Julius Plötner, damit man sich im Ausbildungsbetrieb optimal auf die Zubereitung vorbereiten könne. „Man muss die Rezepte aufbauen, Mengen anpassen, alles einmal durcharbeiten, auch um zu schauen, ob am Ende das Zeitmanagement stimmt.“ Die nötigen Zutaten und Utensilien konnten zur Prüfung mitgebracht werden, das ließ den jungen Bäckergesellen allerdings kurz ins Schwitzen kommen: „Auf der Fahrt nach Gera ist eine Digitalwaage kaputt gegangen.“ Wegen dem fehlerhaften Messgerät musste er einen Teig noch einmal neu ansetzen, doch am Ende war die Prüfungskommission – und auch der Vater – zufrieden. „Für das Schaubrot hat er eine alte Serbaer Tradition aufgegriffen“, sagt Jan Plötner, denn ein Maibaum zierte das Backwerk. Auch vom sogenannten „eingelegten“ Teegebäck, auch als Schwarz-Weiß-Gebäck bekannt, war er überzeugt: „Die Konturen sind richtig schön scharf gewesen, das hat er gut gemacht.“

Für Langschläfer ist der Bäckerberuf nichts: „Dienstags bis donnerstags stehe ich 3 Uhr auf, freitags und samstags schon 2 Uhr“, erzählt Julius Plötner. Bis zum Mittag steht er dann in der Backstube, um Brot, Brötchen oder Kuchen zu backen. „Können muss ich alles“, weiß er, bevorzugt stelle er aber Brot und Brötchen her. „Man muss sich natürlich weiterentwickeln“, meint Jan Plötner, in der Backstube auch einmal etwas Neues ausprobieren. An den Kernrezepten habe man aber stets festgehalten und sich dank guter Qualität einen Stellenwert in der Region erarbeitet. „Mittlerweile steht die sechste Generation in der Backstube.“ Insgesamt beschäftigt die Landbäckerei rund 28 Mitarbeiter.

Für ihn sei das Handwerk Hobby und Beruf – „anders geht es nicht“, sagt Jan Plötner. Denn mit allen Tätigkeiten, die im Betrieb anfallen, sei man von früh bis abends auf den Beinen. Sohn Julius stimmt zu: „Man muss den Beruf einfach lieben, sonst funktioniert es nicht.“