Sich einfach mal freuen

Frank Kalla über einen sich entwickelnden Kurort.

Sicherlich: Auch in Bad Klosterlausnitz fliegen nicht die gebratenen Tauben durch die Luft, sondern auch hier gibt es Probleme, beispielsweise das langsame Ladensterben im Zentrum.

Andererseits kann man der Gemeinde aber nicht absprechen, nach der Wende eine rasante Entwicklung als Kur- und Heilort genommen zu haben. Bad Klosterlausnitz ist – auch dank der hier ansässigen Spezialkliniken – ein deutschlandweit bekannter Ort. Und die Gemeinde setzt alles daran, dass dies so bleibt. In vielen kleinen Schritten hat man in den zurückliegenden Jahren wesentliche Bestandteile der vorhandenen Infrastruktur erneuert, siehe den Kurmittelpark. Die Sanierung des Köppe-Parkplatzes ist nun ein weiterer Schritt, den Kurort zukunftsfest zu machen.

Nun ist es ja fast immer so, dass Einheimische den Wandel vor ihrer Tür eher misstrauisch als positiv einschätzen. Nicht zu leugnen ist aber, dass in Klosterlausnitz im Vergleich zu anderen Ortschaften dann doch wieder die gebratenen Tauben durch die Luft fliegen.

Man sollte sich über die eigenen Erfolge lieber freuen, statt zu meckern. Schließlich profitieren auch Hauseigentümer, weil ihre Immobilie weiter an Wert gewinnt.