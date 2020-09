Silvio Mahl mit starkem Ergebnis in Silbitz und Seifartsdorf

Silbitz/Seifartsdorf. 92,1 Prozent der beteiligten Wähler entschieden sich in Silbitz und Seifartsdorf für Silvio Mahl als Bürgermeister.

Silvio Mahl, der sich als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl stellte, erreichte am Sonntag mit 92,1 Prozent ein überzeugendes Ergebnis und wird in den nächsten sechs Jahren die Geschicke in Silbitz und Seifartsdorf führen. Der 42-Jährige zeigte sich sehr zufrieden über die deutliche Zustimmung und bedankte sich bei den Einwohnern, die ihn gewählt haben. Er wolle das ausgesprochene Vertrauen rechtfertigen und sich mit großem Engagement den künftigen Arbeitsaufgaben für Silbitz und Seifartsdorf widmen.