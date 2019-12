Crossen. Weihnachtliches Konzert am 7. Dezember in der Crossener Kirche zum Abschluss des Adventsmarktes.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Singen mit dem Frauenchor in Crossen

Am Samstag, 7. Dezember, lädt die Kirchgemeinde Crossen um 17 Uhr zum Konzert des Frauenchores in die Crossener Kirche ein. Erklingen werden bekannte Advents- und Weihnachtslieder. Auch Lieder zum Mitsingen wird es geben. Der Eintritt ist frei, eine Spende am Ausgang für die Kirchgemeinde wird erbeten. Der Chro und die Kirchgemeinde laden damit herzlich ein,, den Adventsmarkt mit besinnlicher und fröhlicher Musik in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.