So geht es weiter mit dem Hartmannsdorfer Neubaugebiet

Der Gemeinderat von Hartmannsdorf hat über die Weiterentwicklung des Neubaugebietes „Das große Stück“ beraten. Einst als Gewerbegebiet vorgesehen, kommen seit einiger Zeit immer wieder neue Häuser hinzu. Ein weiteres Grundstück sei nun verkauft, wusste die Verwaltung den Räten zu berichten.

Strittig bleibt allerdings, zu welchem Preis in Zukunft Grundstücke verkauft werden. Zuletzt waren es noch 60 Euro pro Quadratmeter. Damit der beschlossene Haushalt für das laufende Jahr seine Gültigkeit behält, müssten künftig freigegebene Grundstücke für 98 Euro pro Quadratmeter verkauft werden. In Rede stehen Parzellen auf der Fläche zwischen dem Neubaugebiet und dem Kindergarten. Hier würden sich weitere Kosten für die Erschließung zumindest in Grenzen halten – 160.000 Euro müssten aber eingeplant werden, wobei der Straßenbau hier noch nicht enthalten ist. Demgegenüber hofft die Gemeinde auf Einnahmen in Höhe von fast 400.000 Euro. Ob für den höheren Tarif allerdings genügend Interessenten vorhanden sind, ist unklar.

Womöglich ändert sich die Lage, wenn der versprochene Millionen-Zuschuss für die Gemeinden aus den Überschüssen des Landes fließt. Alle Landtagsparteien haben zugesichert, etwas Derartiges auf den Weg zu bringen. Dann könnte Hartmannsdorf auf höhere Preise verzichten und das Interesse an seinen Baugrundstücken weiterhin hochhalten.