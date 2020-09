So hat man die Orgel der Stadtkirche Eisenberg noch nie gehört

Zum Orgelkonzert am 4. Oktober in Eisenberg „fangen die Pfeifen jazzig an zu swingen“, verspricht Kantor Philipp Popp.

Zu einem ungewöhnlichen Benefizkonzert für die Orgel wird am 4. Oktober in die Stadtkirche nach Eisenberg eingeladen. „Über die Jahre begegnen einem immer wieder Stücke, die in einem normalen Konzert nie gespielt werden, die aber trotzdem lohnenswert sind“, meint Kantor Philipp Popp. Und so erklingen am 4. Oktober „lauter aufgesammelte Fröhlichkeiten, wir haben uns richtig ausgetobt.“

Passend zum etwas anderen Orgelkonzert hat Cartoonist Christian Habicht aus Eisenberg einen Orgelcartoon gestaltet. Foto: Christian Habicht