Sommer-Rallye durch das Saale-Holzland

Eisenberg. Stempel im Saale-Holzland sammeln, Attraktionen entdecken, Preise gewinnen

Zu einer Rallye durch den Landkreis lädt die Regionale Aktionsgruppe in den Sommerferien ein. Die Tour führt zu 20 Stationen, die aus dem europäischen Leader-Programm zur Entwicklung im ländlichen Raum in den vergangenen Jahren gefördert wurden.

Sommerkino am Samstag im Waldbad Trockenborn-Wolfersdorf

Zu entdecken gibt es spannende Projekte und Menschen, die sich mit pfiffigen Ideen für Neues in ihrer Heimat engagieren, wie bei die Milchtankstelle mit Wurstautomat der Agrargenossenschaft Königshofen, den Holzskulpturenweg in Hainspitz oder den Spiel- und Lesetreff in der alten Telefonzelle in Tröbnitz. Ein Muss für Filmfreunde unter den Rallyeteilnehmern ist das Sommerkino am Samstag, 24. Juli, im Waldbad in Trockenborn-Wolfersdorf. Um 21.30 Uhr wird der Film „Rocca verändert die Welt“ gezeigt. Einlass ab 20.30 Uhr.

Preise im Wert von 500 Eurozu gewinnen

Auf der Internetseite der RAG sind auf einer interaktiven Landkarte die 20 Stationen zu finden. Vor Ort gibt es jeweils auch Karten, die sich die Rallyeteilnehmer abstempeln lassen können. Vier Stempel genügen für die Chance, in der Auslosung einen der Preise im Gesamtwert von 500 Euro gewinnen zu können.

Die Rallye, die unter der Schirmherrschaft von Landrat und RAG-Chef Andreas Heller steht, startet am Samstag, der 24. August. Einsendeschluss für die Stempelkarten ist der 22. August um 12 Uhr.

Internet-Link zur Rallyekarte unter https://rag-sh.de/leader-rallye/