Sommerfrische wartet in Launewitz mit Stummfilm, Musik und Theater auf

Schkölen-Launewitz. Kulturwochenende mit Extraportion Humor: Urkomische Klassiker und Schauspieler in unmöglichen Situationen

Der noch recht junge Verein namens Land-Kultur Launewitz hat sich in den vergangenen Jahren weit über den Ortsteil von Schkölen hinaus einen Namen gemacht. Die lebendige Verbindung von künstlerisch-kulturellen Höhepunkten und harmonischem Landleben gelingt in dem kleinen Ort mit scheinbarer Leichtigkeit, auch wenn zweifelsfrei viel organisatorischer Aufwand in die Veranstaltungen investiert wird. Am Wochenende wartet mit der „Sommerfrische Launewitz“ im Hof und im Garten der Scheune Launewitz nun erneut ein Höhepunkt auf die Anwohner und Gäste.

Los geht es am Samstag mit einem Stummfilmabend mit Livemusik. Ab 21.30 Uhr schnurrt in der Scheune ein 16mm-Filmprojektor. „Der versierte Stummfilmpianist Richard Siedhoff stellt eigens für das Programm in Launewitz besondere Rollen mit urkomischen Kurzfilmen der Stummfilmära zusammen“, heißt es in der Ankündigung. Siedhoff sitzt live am Klavier und vertont spontan die urkomischen Szenen mit Charly Chaplin und Buster Keaton. 2020 erhielt Richard Siedhoff als erster den Deutschen Stummfilmpreis für seine Rekonstruktion der sinfonischen Originalmusik zu „Der Golem, wie er in die Welt kam“ und ist inzwischen einer der gefragtesten Stummfilmpianisten des Landes. Die Bar ist ab 20 Uhr geöffnet. Eintritt für Erwachsene: 5 Euro, Kinder frei.

Sonntagsprogramm kostenlos – als Geschenk an die Region

Am Sonntag stehen dann Stehgreiftheater, Livemusik und Sommereisschlecken auf dem Programm. Ab 15 Uhr spielt die Weimarer Theatertruppe Öde & Schriller auf Anweisung des Publikums „die möglichsten und unmöglichsten Situationen.“ Dabei vermittele ein Moderator zwischen den Zuschauern und den Spielern auf der Bühne. „Kurze Szenen wechseln sich ab und die Zuschauer werden Zeugen, wie aus ganz banalen Situation plötzlich große Theatermomente werden“, heißt es dazu.

Den Abend musikalisch abzurunden – diese Aufgabe obliegt dann der Band „Die Ambulanz“. Die Gruppe spiele Musik, „bei der man Klönen kann, bei der man Kuchen futtern und ein großes handgemachtes Eis der Eisfreunde aus Cauerwitz schlecken kann“. Paul Enke vom Verein unterstreicht: Solch ein kurzweiliges, buntes Programm aus Theater und Musik mit Naturkulisse gebe es in der Region nur an ganz wenigen Orten. „Wir laden ein, dieses Programm am Sonntag sehen zu können, ohne eine müde Mark dafür zahlen zu müssen. Das ist unser Geschenk an unsere Region in Stadt und Land.“ Bar und Garten sind am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Eine Spende erfreut die Veranstalter.