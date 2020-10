Kindergarten Villa Kunterbunt in Renthendorf Ein Fassadenspecht hat mit seinem Schnabel ein Loch in die neue Fassade gepickt

Renthendorf. In Renthendorf steht der Umzug vom Ersatz-Quartier im Dorfgemeinschaftshaus in die „Villa Kunterbunt“ bevor

Gefährdet ein Buntspecht den Einzug in die neue „Villa Kunterbunt“ in Renthendorf? Bürgermeister Heiko Willsch war überrascht, als er das Loch an der Rückwand des Kindergartens zum ersten Mal sah.