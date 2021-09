Spendenaktion in Eisenberg für Kinderhospiz

Eisenberg. Katzenbuch-Autorin unterstützt Aktion in Eisenberg

Ein Kinder-Aktionstag zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland im Tambach-Dietharz findet am Samstag, 18. September, 10-16 Uhr, am Rewe-Markt in der Jenaer Straße in Eisenberg statt. Familien mit ihren Kinder sind willkommen.

Unterstützt wird die Aktion in diesem Jahr vom Verein Kulturfabrik Eisenberg. „Weil wir auch viel Unterstützung von dem Unternehmen bei unserer Hilfsaktion für die Fluthilfeopfer erhalten haben“, erläutert die Vereinsvorsitzende Alexandra Poppe.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den Aktionstag am Sonnabend konnte sie die Autorin Isabell Orasch gewinnen, die mit ihrem Katzenbuch „Linus“ bereits viele Menschen begeistert hat. „Es werden signierte Bücher von Isabell Orasch bereit liegen zum Verkauf. Der Erlös kommt vollständig der Benefizaktion für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zugute“, erläutert Alexandra Poppe.

Lesen Sie hier mehr Eisenberg-Artikel.