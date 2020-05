Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendenbox für den Tiergarten kommt

Die für 2020 in Eisenberg beantragten Zuschüsse an Kindergarten-Träger sowie Vereine und Einrichtungen, in denen Kinder zu den Zielgruppen gehören, sind vergeben. Die Vergabe dieser Zuschüsse aus der Pauschale des Landes für Kindereinrichtungen hat der Kulturausschuss des Stadtrates in dieser Woche einstimmig beschlossen.

Mehr als 79.000 Euro wird die Stadt nun für neun Anträge ausreichen. Damit ist auch der Zuschuss an den Johanniter-Kindergarten „Marienkäfer“ gesichert. Der Hauptausschusses hatte bei einer ersten Beratung vor zwei Wochen bemängelt, dass die Johanniter keinen Eigenanteil zur beantragten Förderung ausgewiesen hatten. Das war nachgebessert worden. Damit erhält die Johanniter-Kita etwa 7000 Euro für Renovierungen im Erdgeschoss und an einer Innentür und für eine neue Raumabtrennung.

Gesichert ist auch der Zuschuss an den Tiergarten-Förderverein in Höhe von 4000 Euro. Ausschussmitglied Christian Schmied (BDS) hatte zuvor angemerkt, dass es Wichtigeres gäbe als einen Spendentrichter, der von dem Zuschuss angeschafft werden soll. Der Ausschussvorsitzende Frank Golombek wie auch Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) klärten auf, dass der Spendentrichter ein Wunsch des Tiergartens sei und dass mit solchen Sammeltöpfen für Kleinstspenden andere zoologische Einrichtungen gute Erfahrungen gemacht hätten.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde erhält etwa 10.400 Euro für eine Einbauküche und ein Türelement am Luthersaal. Die Awo-Kita „Zwergenland“ erhält 7640 Euro für die Erneuerung von Dach, Pflaster, technischen Anlagen und eine Innen-Rollen-Rutsche. Die Awo-Kita „Regenbogen“ bekommt 14.152 Euro für neue Ausstattungsgegenstände. Die Awo-Krippe „Spatzennest“ will von 2864 Euro Zuschuss neue Spielgeräte anschaffen. Das Awo-Kinderheim bekommt 15.696 Euro für Bauten im Außenbereich. Der Kinderschutzbund erhält knapp 7930 Euro für den Wegebau im Garten der Generationen. 9500 Euro gehen an die Bäderverwaltung für eine Einbruchmeldeanlage im Freibad.