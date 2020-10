Überreichung der kostenlosen Mitgliedschaft im City Fitness Eisenberg an den DRK-Rettungsdienst in Eisenberg: Bürgermeister Michael Kieslich (vorne links), Geschäftsführer Heinrich Thein (vorne rechts), Rettungskräfte (von links): Benjamin Förstermann, Torsten Tonn, Niklas Möser. Auf der Treppe: Notarzt Dr. Dirk Klemmt, Andreas Weigelt.

Eisenberg. Eisenberger Fitnessstudio spendiert den Rettungskräften für ihr Engagement in der Corona-Zeit eine kostenlose Mitgliedschaft.

Sportliches Dankeschön an die DRK-Einsatzkräfte in Eisenberg

Als Dank für die Arbeit und das Engagement in Zeiten von Corona hat Heinrich Thein vom Fitnessstudio „City Fitness“ gemeinsam mit Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) den Einsatzkräften des DRK eine kostenlose Mitgliedschaft für das Fitnessstudio bis zum Sommer 2021 überreicht.

„Wir möchten jenen danken, die an vorderster Front stehen“, so Bürgermeister Kieslich. Während des Lockdowns überlegte man, wie die Stadt Eisenberg die Alltagshelden honorieren könne. Heinrich Thein, Geschäftsführer des Fitnessstudios, machte den Weg frei, in dem er eine kostenfreie Mitgliedschaft für den DRK-Rettungsdienst vorschlug.

Auch Angehörige der Einsatzkräfte können das Fitnessangebot für 50 Prozent Rabatt auf den Normalpreis nutzen. Fitnessanfänger bekommen eine vollumfängliche Einführung, und die Erfahrenen können gleich loslegen.

Training für die Fitness der DRK-Kräfte

„Die Mitgliedschaft beinhaltet die Nutzung des gesamten Trainings- und Wellnessbereichs. Da ist für jeden was dabei“, so der Geschäftsführer. Mit der kostenlosen Mitgliedschaft wird zeitgleich auch eine Unterstützung der körperlichen Belastbarkeit gewährleistet. Schließlich müssen die Einsatzkräfte im Notfall schnell von Null auf Hundert sein. Eine gesunde Fitness ist da nur allzu förderlich.

Das Fitnessstudio tue unterdessen alles dafür, damit die Mitglieder trotz der Pandemie wie gewohnt trainieren könnten. Ein gut durchlüfteter Trainingsbereich sowie ausreichend Abstand zwischen den Geräten bei regelmäßiger Desinfektion böten ausreichend Schutz, ohne die sportliche Motivation aus den Augen zu verlieren, so Heinrich Thein.