Stadthalle Eisenberg fast ausgelastet wie vor Corona

Das Team der Veranstaltungstechniker am Schaltschrank der neuen Tontechnik in der Stadthalle Eisenberg, die wegen des Corona-Lockdowns mehr den je als Kongresszentrum gefragt ist.

Eisenberg Einnahmen fehlen aber trotzdem. Mehr als 20.000 Euro investiert die Stadt in neue Hallentechnik.

Kein Fasching, keine Konzerte, keine Neujahrsempfänge, kein Bartanz: Der Veranstaltungsplan für die Stadthalle Eisenberg für dieses Jahr liegt Corona-bedingt auf Eis. "Voranmeldungen gibt es, beispielsweise von Kabarettist Uwe Steimle die dritte, aber wann das wird, müssen wir sehen", sagt Hartmut Lindner als Betreiber der Stadthalle.

Trotz des Lockdowns sei die größte Veranstaltungshalle im Saale-Holzland-Kreis fast ausgelastet wie vor Corona-Zeiten, sagt Lindner. Kultur kann zwar seit fast einem Jahr schon nicht stattfinden. Stattdessen gewinnt die Halle zunehmend an Bedeutung als Kongresszentrum. Der Saale-Holzland-Kreis hat seine Kreistagssitzungen und die großer Ausschüsse aus dem Kaisersaal im Schloss in die städtische Halle verlegt. Ebenso die Stadt Eisenberg die Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. "Inzwischen finden auch Tagungen von Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen, von Verbänden und Bankvorständen bei uns statt", sagt Lindner.

Ausgefeiltes Hygienekonzept

Der Vorzug der großen Stadthalle: Für sie gibt es ein ausgefeiltes Hygienekonzept, dessen Umsetzung streng kontrolliert wird. Abstandsregeln können auch bei 50 Sitzungsteilnehmern problemlos eingehalten werden. Solange das demokratisch-parlamentarische Leben in der Pandemie gestattet ist, könnten weitere kommunale Räte und Verbände mit ihren Sitzungen in die Stadthalle umziehen, hofft Lindner.

Die Veranstaltungstechnik und das dafür zuständige Mitarbeiterteam sind mehr denn je gefragt beim Hallenbetrieb unter Corona-Bedingungen. Holzfachmann Gerald Kappler kümmert sich um Tische und Stühle, von kleinen Reparaturen bis zur Reinigung und Desinfektion des Mobiliars vor und nach Tagungen. Stefan König hat gemeinsam mit dem bisherigen Veranstaltungstechniker Ralf Gutzeit und dem jetzt für die Beschallung zuständigen Thomas Quaas neue Tontechnik eingebaut - samt Mikrofonen und Lautsprechern, damit bei Ratssitzungen kein Zungenschlag im politischen Schlagabtausch zu überhören ist. Auch die Lichttechnik wurde und wird erneuert. Ein Großteil ist bereits auf LED umgerüstet, eine Videoanlage werde noch installiert, kündigt Lindner an. Mehr als 20.000 Euro investiert die Stadt Eisenberg in die neue Hallentechnik. „Hoffentlich können wir die Technik bald auch für Kulturveranstaltungen nutzen“, blickt Lindner in die Zeit nach dem Lockdown.