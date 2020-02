Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadthalle Eisenberg wird zum „Wunderland der Träume“

Unter dem Motto „Wunderland der Träume“ präsentieren die Anita und Alexandra Hofmann am Samstag, 14. März, um 16 Uhr in der Stadthalle Eisenberg gemeinsam mit vielen Stars aus Schlager und Volksmusik eine Revue aus Musik, Show und Emotionen – und das mit viel Musik, Leidenschaft und purem Entertainment. Die Schwestern sind als Gesangsduo und Multiinstrumentalistinnen seit vielen Jahren auf dem Gebiet des deutschen Schlagers bundesweit auf Bühnen unterwegs und längst ein Begriff in der Schlager-Fangemeinde.

Anita und Alexandra Hofmann schlüpfen mit abwechslungsreichen Kostümen in die unterschiedlichsten Rollen und servieren ein musikalisches Feuerwerk aus den schönsten und neusten Hits für die Freunde von Volksmusik und Schlagern.

Für ihre Show haben sich die beiden Gastgeberinnen beispielsweise Mara Kayser eingeladen, die mit ihrer einfühlsamen Stimme die Herzen des Publikums berühren wird. Mit dabei sind auch die „Cappuccinos“, die Boygroup des Deutschen Schlagers, und Oliver Thomas, der seinen frischen deutschen Schlagersound präsentieren wird.

Dazu werden Anita und Alexandra Hofmann wie immer für die ein oder andere neue musikalische Überraschung sorgen und mit ihrer Leidenschaft - der Musik ihrem Namen alle Ehre machen und so der Show eine glanzvolle Note verleihen. Mit ihrer Revue wollen Anita und Alexandra Hofmann das Publikum ins „Wunderland der Träume“ einladen. In der Eisenberger Stadthalle haben die Gäste die Gelegenheit, ihre Stars live und hautnah zu erleben.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen: Tickets gibt es in der Stadtinformation am Markt in Eisenberg, Telefon (036691) 73454, im Ticketshop von Meißner Paper & More in Breitscheidstraße 3 in Eisenberg, Telefon (036691) 86496 oder 86489 und an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region.