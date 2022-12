Stadtkirche Eisenberg: Adventskonzert feiert Comeback

Eisenberg. Die Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises hat in der Stadtkirche Eisenberg nach coronabedingter Zwangspause wieder ein Adventskonzert gegeben.

Die Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises hat am Samstagnachmittag in Eisenberg ihr diesjähriges Adventskonzert gegeben. Circa 150 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in die Stadtkirche gekommen. Die 65 beteiligten Musikschülerinnen und Musikschüler aus dem Landkreis spielten und sangen in dem knapp einstündigen Konzert vor allem klassische und moderne Weihnachtslieder.

Es war das erste Adventskonzert der Kreismusikschule nach der coronabedingten Zwangspause. Umso größer war die „positive Aufregung“, wie Olha Tomyna sagte, die das Programm maßgeblich einstudiert hatte. Das habe vor allem für den neugegründeten Kinderchor gegolten. Erfreut zeigte Tomyna sich über den Zuspruch des Publikums.

Schließlich habe auch das winterliche Wetter zum Konzert gepasst. „Es war schon etwas komisch, als wir im Oktober mit den Proben begonnen und bei recht warmen Temperaturen ‘Jingle Bells’ gesungen haben“, so Tomyna.