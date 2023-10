Stadtrodaer Werkbank gegen die Zeitungsredaktion getauscht

Eisenberg. Schichtwechsel: Gastreporterin Beatrix Manß war für die OTZ im Tiergarten Eisenberg.

Im Rahmen der Aktion „Schichtwechsel“ war Beatrix Manß aus der Roda-Werkstatt Stadtroda Gastreporterin bei der OTZ. Gemeinsam mit Redakteurin Jana Scheiding besuchte sie den Tiergarten in Eisenberg und sprach mit dessen Leiter Mathias Wiesenhütter. Bundesweit tauschten am Donnerstag Menschen aus den Werkstätten für Behinderte mit Beschäftigten vom ersten Arbeitsmarkt die Jobs.

Herr Wiesenhütter, hat sich die personelle Situation im Tiergarten verbessert?

Leider nicht. Ich muss nach wie vor mit in die Tierpflege und meine Schreibtischarbeit bleibt liegen. Aber die Tiere gehen vor.

Reicht denn das Futter für alle Tiere?

Ja, davon haben genügend. Wir werden von den Märkten gut versorgt. Obst richtet sich meist nach der Saison. Zum Beispiel gibt es im Sommer mehr Nektarinen und Pfirsiche, im Herbst Bananen und vorrangig Apfelsinen im Winter. Was fehlt, müssen wir zukaufen.

Erdmännchen im Tiergarten Eisenberg Foto: Sabine Brandt

Bekommen die Tiere ab und zu Leckerlis?

Ja. Wir verbinden das mit Tierbeschäftigung. Den Erdmännchen geben wir zum Beispiel eine Röhre mit Löchern. Sie müssen versuchen, aus dieser Röhre Mehlwürmer zu angeln. Die Affen bekommen im Sommer eine Eisbombe. Das sind gefrorene Früchte, die sie aus einem Eimer schlecken müssen. Ansonsten gibt es Futterkugeln. Auch mit Hundespielzeug lässt sich einiges anfangen.

Dürfen Besucher alle Tiere füttern?

Nein. Manche Tiere reagieren verängstigt oder aggressiv auf Menschen. Es gibt aber Möglichkeiten, trotzdem zu füttern. Bei den Affen geschieht das mit einem Stock, den die Besucher durch das Gitter stecken. Daran haben sowohl die Menschen als auch die Tiere Spaß. Eine Win-Win-Situation. Im Ziegengehege können Kinder die Tiere streicheln, füttern und putzen. Das Ganze hat sogar einen therapeutischen Nutzen, zum Beispiel für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Sind noch Nachwirkungen von Corona zu spüren? Wie reagierten die Tiere auf die ungewohnte Ruhe während der Schließungszeiten?

Den Tieren fehlte der Trubel. Die Zeit von November 2020 bis Mai 2021 war schlimm für sie. Aber sie haben das wieder ausgeglichen. Von Corona ist also nichts mehr zu spüren.

Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter im Februar 2023 mit dem Känguru-Nachwuchs. Foto: Jana Scheiding / Archiv

Vor Kurzem zogen zwei neue Owambo-Ziegen im Tiergarten ein. Haben die schon Namen?

Die Ziegen sind alle noch namenlos. Tiertaufen verbinden wir mit besonderen Veranstaltungen im Tiergarten, zum Beispiel zu Ostern oder zum Weltkindertag.

Die Ziegen sind recht possierlich. Können die auch richtig sauer sein?

Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Sonst würden wir die Besucher nicht in das Gehege lassen.

Ich bewundere die imposanten Hörner bei dem männlichen Tier. Wachsen diese Hörner nach, wenn sie zum Beispiel bei Machtkämpfen verloren gehen?

Der Hornzapfen bleibt erhalten, deshalb wachsen die Hörner nach. Aufpassen müssen wir nur, wenn sich bei den Hornschnecken Fehlbildungen abzeichnen. Dann müssen wir eingreifen, weil die Hörner sonst einwachsen.

Gibt es auch gefährliche Tiere bei Ihnen?

Die Paviane sind die gefährlichsten Tiere hier. Das Männchen springt an die Scheibe oder an das Schutzgitter, um Eindringlinge abzuschrecken und seine Machtposition hervorzuheben. Ihm sollte man nicht in die Augen schauen, da er sich davon provoziert fühlt. Deshalb sitzen diese Tiere hinter vier Zentimeter dickem Panzerglas.