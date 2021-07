Starkregen sorgt für Überflutung im Raum Bürgel

Bürgel-Rodigast/-Thalbürgel. Wassermassen fließen durch Rodigast. Das Aspida-Lebenszentrum in Thalbürgel war erneut betroffen.

Das Unwetter vom Dienstagabend hat auch auf dem Gebiet der Stadt Bürgel Schäden verursacht. Im Ortsteil Rodigast wurden Grundstücke überflutet, liefen Keller voll, nachdem der Starkregen das Wasser von den umliegenden Feldern in den Ort laufen ließ.

Unwetter-Ticker: Thüringenweit Überschwemmungen, Schlammlawine und mehrere Verletzte

Spuren der Überschwemmung in Rodigast: An den Füßen einer Trabant-Sitzbank hängt am Morgen danach noch Treibgut. Foto: Martin Schöne

Eine Anwohnerin der Bundesstraße 7 berichtet von zwei Wellen, wobei die zweite heftiger ausfiel. Das Wasser sei aus Richtung Lucka gekommen. Die Straßenentwässerung habe die Wassermassen nicht bewältigen können. Zunächst sei das Wasser etwa 5 Zentimeter hoch über ihr Grundstück gelaufen. Etwas später habe sie dann die zweite Welle überrascht, woraufhin das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch gestiegen sei. Ein vor dem Haus geparktes Auto sei vollgelaufen, ebenso der Keller und alle Nebengebäude des Hofes.

Auf Fotos, die der Rodigaster Ortsteilbürgermeister Christoph Marx zur Verfügung stellte, ist der überflutete Ortskern zu sehen. Teilweise war vom Dorfteich nichts mehr zu sehen, auch der neue Spielplatz war vom Wasser überschwemmt.

Pflegeeinrichtung erneut von Hochwasser betroffen

Nach dem Unwetter: Feuerwehr und Pumpentechnik im Einsatz am Aspida Lebenszentrum Thalbürgel. Foto: Martin Schöne

Auch in Thalbürgel sind am Morgen danach die Spuren des Starkregenereignisses zu sehen. Entlang der Brücken über die Gleise an der Waldecker Straße zeugen am Mittwochvormittag noch Treibgut und Schlamm von Überspülungen der Nacht. Am Aspida Lebenszentrum Thalbürgel, einer Pflegeeinrichtung, waren zu diesem Zeitpunkt noch Feuerwehr und Pumptechnik im Einsatz. Das Lebenszentrum scheint innerhalb weniger Tage das zweite Mal von Hochwasser betroffen zu sein. Erst am vergangenen Freitag waren nach starkem Regen in den späten Abendstunden Wassermassen von den Hängen des Langenthales gerauscht und hatten Teilbereiche des Hauses unter Wasser gesetzt.

Mann schlägt auf Feuerwehrfahrzeug ein

In Graitschen bei Bürgel war die Feuerwehr in der Nacht im Hochwassereinsatz. Wie die Polizei mitteilt, stießen die Einsatzkräfte hier aber noch auf ganz andere Herausforderungen. Als die Feuerwehr ausrückte, um Sandsäcke zum Hochwasserschutz zu verteilen, hatte ein alkoholisierter 48-Jähriger auf der Hauptstraße zwei Fahrzeuge so abgestellt, dass ein Passieren unmöglich war. Dabei kollidierte der Mann noch mit einem geparkten Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In der Folge drohte er zwei Feuerwehrleuten mit Schlägen, sollten sie die Maßnahmen nicht abbrechen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schlug der Mann auf das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr ein. Die Polizei kam zur Klärung des Sachverhalts und Unterstützung der Feuerwehr hinzu und stellte nach einem Atemalkoholtest über 2 Promille fest. Der Mann begleitete die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum.

