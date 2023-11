Start für eine neue Wald-Generation: Teilnehmerrekord bei Pflanzaktion im Klosterlausnitzer Forst

Bad Klosterlausnitz. Die von Funke Medien Thüringen unterstützte Aktion „Wir forsten auf“ in Bad Klosterlausnitz stößt bei Lesern auf breite Resonanz. Selbst junge Australierinnen pflanzten mit

Es war ein gelungener Brückenschlag zwischen Waldbewohnern, Waldnutzern und Waldbesuchern: Unter fachkundiger Anleitung wurden am Sonntag an drei verschiedenen Standorten im Bad Klosterlausnitzer Staatsforst von Lesern, Naturbegeisterten und Umweltschützern insgesamt 1500 junge Bäumchen gepflanzt. Unterstützt wurde die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Thüringen, Jagdpächter Jörg Deutschmann und Thüringenforst initiierte Aktion von Funke Medien Thüringen, zu der die Thüringer Allgemeine (TA), die Ostthüringer Zeitung (OTZ) und die Thüringische Landeszeitung (TLZ) gehören. So wurden die kompletten Kosten für den Kauf der Bäume übernommen.

Jedes Abo ein Baum

Für jedes neue E-Paper werde ein neuer Baum gepflanzt, in den vergangenen drei Jahren habe man inzwischen über 10.000 neue Bäume in die Thüringer Wälder gebracht, erklärte TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer, die sich wenige Minuten später selber mit einem Spaten „bewaffnet“ an der Pflanzaktion beteiligte. Was der Journalistin sehr am Herzen liegt: Dass bei den Pflanzaktionen viele Kinder eingebunden sind. Dies fördere beim Nachwuchs die Verbundenheit zur Natur.

Revierförster Florian Hubl erklärt den Teilnehmern, in welchen Abständen die Bäume gepflanzt werden müssen. Foto: Frank Kalla

Teilnehmerrekord

Mit mehr als 150 Teilnehmern erlebte die Aktion „Wir forsten auf“ einen neuen Rekord. „Bei der ersten Pflanzaktion im April waren es 108 Teilnehmer“, erklärte Deutschmann, der sich nicht unglücklich zeigte, dass es diesmal keinen Dauerregen gab. 800 Eichen waren damals ausgebracht worden, 95 Prozent der Bäume sind inzwischen angewachsen. „Ein ausgezeichnetes Ergebnis“, lobte Revierförster Florian Hubl. Die hohe Anwuchsrate sei ein Beleg dafür, dass sehr ordentlich gepflanzt worden sei.

Die jungen Bäumchen ordentlich in die Erde bringen: Mit viel Geduld erklärte Florian Hubl immer wieder, dass die Wurzeln der Jungbäume senkrecht in das im Waldboden ausgehobene Loch gesteckt und dieses dann vorsichtig mit Erde zugeschüttet werden muss. „Kommt die Wurzel gebogen in den Boden, behindert dies das spätere Wachstum des Baumes.“

Dem Wald helfen

Voll bei der Sache und hellauf begeistert war Leser Martin Kranz aus Weimar. „Ich will dem Wald helfen, klar, da kommt man auch aus Weimar nach Bad Klosterlausnitz“, erklärte Kranz. Die Idee, viele Menschen zusammenzubringen, sie zu animieren, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, begeistere ihn. Was die Aktion, für jedes neue E-Paper einen Baum zu spenden, angehe, so könnten andere Unternehmen und Institutionen dies als Vorbild nehmen.

750 neue Eichen, 250 Ebereschen, 250 Esskastanien und 250 Spitzahorn bereichern jetzt die Wälder rings um den Kurort Bad Klosterlausnitz. Zusammen mit der natürlichen Waldverjüngung würden die jungen Bäumchen das Rückgrat für eine neue Generation Wald darstellen, sagt der Revierförster. Beim Kauf des Pflanzgutes habe man großen Wert darauf gelegt, dass die Bäume aus Baumschulen aus der Region stammen, ergänzt Jagdpächter Deutschmann. „Sonst hat man Probleme beim Anwachsen.“

Die Waldretter-Medaille - natürlich aus Holz. Foto: Frank Kalla

Ade Monokultur

Walter Boss, Projektkoordinator bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Thüringen, ist überzeugt, dass Fichten- oder Kiefer-Monokulturen bald nicht mehr in den Wäldern anzutreffen sind. Aktionen wie in Bad Klosterlausnitz würden den Waldumbau beschleunigen. „Als Menschen können wir hier einen nützlichen Beitrag leisten.“

Auch auf den Bad Klosterlausnitzer Flächen haben die durch den Klimawandel ausgelösten Veränderungen ihre Spuren hinterlassen. Vielerorts mussten vom Borkenkäfer heimgesuchte Fichtenbestände komplett aus dem Wald entnommen werden, auch die Kiefer leidet unter Schädlingsbefall und Trockenheit. Mit den jetzt gepflanzten Bäumchen habe man echte Lichtbaumarten in den Boden gebracht, die rasch die im Bestand entstandenen Lücken füllen könnten, erklärt Revierförster Hubl. Die noch vorhandenen Altbäume böten genügend Schutz für die nachwachsende Generation.

Hilfe aus England

Mit dem aus England stammenden Simeon Barth oder den beiden Australierinnen Ronia Shirky und Ines Groothoff bekam die Pflanzaktion ein Hauch Internationalität. Alle drei sind Mitglieder in der Holzland-Gemeinschaft im Kurort, der Bruderhof versteht sich als eine christliche Glaubens-, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Familien und Alleinstehenden. Für Ronja, die eine Ausbildung zur Ergotherapeutin absolviert, ist das Mitwirken bei der Aktion eine Selbstverständlichkeit. „Wir wohnen hier, sind gern im Wald unterwegs und klar, da hilft man doch gern, wenn Unterstützung gebraucht wird.“