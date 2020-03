Statt Partyzelt ein Zelt vor der Arztpraxis in Silbitz

Hausarzt Konstantin Kubsch ist begeistert. Seit Montag ist vor seiner Praxis in Silbitz ein Zelt für wartende Patienten in Betrieb. Binnen weniger Stunden war das Zelt am Sonntagnachmittag von Mitstreitern aus dem Partyteam Borzym in Crossen errichtet worden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das Zelt ist komplett ausgestattet mit Stühlen für die wartenden Patienten, Tisch und Heizpilzen“, berichtet der Mediziner. Vor allem aber: „Da jetzt besondere Bedingungen wegen der Corona-Pandemie herrschen, kann ich im Zelt die Patienten mit ausreichend Abstand warten lassen. Und ich kann auch vorsortieren, ob jemand als Herz- und Unfallpatient kommt. Oder ob ein Patient Symptome hat, die möglicherweise auf eine Corona-Infektion hindeuten.“

Ausreichend Warteplatz für Patienten

Eigentlich sollen sich Menschen, die Infektsymptome haben oder aus einem Corona-Krisengebiet zurückkehren, beim Gesundheitsamt oder bei ihrem Hausarzt telefonisch melden und dann das weitere Vorgehen zu Hause abwarten.

„Aber die Menschen kommen trotzdem zum Arzt, wenn Sprechstunde ist – auch ohne Anmeldung“, weiß der Mediziner. Das Zelt biete jetzt auch die Möglichkeit, Patienten auf eine Infektion mit Covid-19 hin zu testen. „Solange die Voraussetzungen da sind, denn dafür ist Schutzbekleidung für das medizinische Personal nötig – und die ist knapp“, sagt der Hausarzt aus Silbitz.

Bürgermeister von Crossen vermittelt Hilfe

„Crossens Bürgermeister Uwe Berndt ist auf uns zugekommen mit der Bitte, ob wir für die Arztpraxis in Silbitz das Zelt für die wartenden Patienten aufstellen können“, berichtete am Montag Stefan Borzym, Chef des gleichnamigen Partyteams in Crossen. Das Partyteam ist seit den Veranstaltungsverboten wegen der Corona-Pandemie quasi arbeitslos. „Wir bleiben aber nicht daheim, sondern wollen etwas tun“, sagt Borzym. Kurzarbeit hatte der Chef für die sechs Mitarbeiter zwar beantragt, aber im Unternehmen in Crossen gebe es – bei allen einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen – auch reichlich zu tun, um Technik und Ausstattungen für Feste und Veranstaltungen in Schuss zu halten.

Vor der Hausarztpraxis in Silbitz hat das Partyteam Borzym aus Crossen ein Zelt errichtet und ausgestattet, in dem die Patienten mit ausreichend Abstand während der Corona-Pandemie warten und gegebenenfalls auch auf eine Infektion hin getestet werden können. Foto: Manuel Barthel

Partyteam will helfen statt schließen

Damit nicht genug: „Wir wollen unsere verfügbare Zeit jetzt dort einsetzen, wo Hilfe dringend nötig ist“, sagt Borzym. Das Aufstellen des Zeltes für die Patienten der Hausarztpraxis in Silbitz war ein Anfang. „Wir haben auch Kontakte zur Uniklinik in Jena und zu den Waldkliniken in Eisenberg“, berichtet er. Im Cateringbereich werde das Partyteam in der Krankenhäusern jetzt, da Kantinen für die Öffentlichkeit geschlossen werden mussten, kaum gebraucht. „Wir würden in den Krankenhäusern aber auch Patientenbetten schieben, wenn unsere Arbeitskraft gebraucht wird – freiwillig“, sagt der Partyteam-Chef.

Das eigentliche Geschäft liegt für den 2001 gegründeten Veranstaltungsservice in Crossen erst einmal komplett brach. „In den vergangenen zehn Jahren hatte wir 380 Veranstaltungen pro Jahr mit Catering und Equipment ausgestattet. Also durchschnittlich mindestens eine Veranstaltung am Tag. Jugendweihen, Osterfeiern, Betriebsfeiern brechen jetzt erst einmal weg, mindestens 30, wenn nicht noch mehr“, erläutert Stefan Borzym. Und wie es mit finanzieller Hilfe für das Unternehmen aussieht, verhandelt er nach dem politischen Ankündigungen von Rettungsschirmen jetzt erst einmal im Detail mit der Thüringer Aufbaubank. „Die Firma schließen, kommt für uns aber nicht in Frage“, darin ist sich Stefan Borzym mit seinem Team sehr einig.