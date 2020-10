Staus in und um Eisenberg nach Laster-Unfall auf A 9

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 9 nahe der Anschlussstelle Eisenberg ein Fahrer schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war ein Sattelzug auf der Fahrbahn in Richtung München gegen 5 Uhr auf einen liegengebliebenen Lastwagen aufgefahren. Der 62-jährige Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und nach seiner Befreiung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Jena geflogen.

In Folge des Unfalls und der anschließenden Sicherungs-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mussten die Richtungsfahrbahn voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Sperrung hielt bis zur Beräumung und Säuberung der Autobahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen bis kurz nach 14 Uhr an. Durch die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung München staute sich zum Beispiel in Königshofen der Verkehr auf der Durchgangsstraße. Foto: Ingrid Albert Das führte nicht nur in Eisenberg zu verstopften Straßen, sondern zum Beispiel auch im Heideland-Ortsteil Königshofen. Die Staus veranlassten eine Anwohnerin von Königshofen, sich ob des Zustands der Durchgangsstraße mit Kritik zu Wort zu melden. „So sieht es derzeit in Königshofen aus. Und dabei wird nicht einmal nachgedacht, ob die ramponierte Straße nicht doch einmal verdient hätte, ausgebaut zu werden. Ein Fahrradfahrer hat keine Chance“, schrieb die Frau und schickte Fotos von den Fahrzeugkolonnen im Ort dazu. Warnungen übersehen Im Vorfeld des Unfalls auf der Autobahn hatte ein 39-Jähriger seinen Lastwagen aufgrund eines Defekts der Luftleitung auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und den nachfolgenden Verkehr mittels Warnlampe auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht. Dies hatte aber der 62-jährige Lkw-Fahrer nicht bemerkt und war mit seinem Fahrzeug auf das Heck des Anhängers aufgefahren. Noch gegen Mittag liefen die Bergungsarbeiten. Foto: Martin Schöne Beide Fahrzeuge verkeilten sich daraufhin ineinander. Die Feuerwehr konnte den Schwerverletzten rund zwei Stunden nach dem Unfall befreien. Aktuell wird der entstandene Schaden auf insgesamt 220.000 Euro geschätzt. Wie die Eisenberger Feuerwehr auf ihrer Facebookseite vermeldet, unterstützten die Feuerwehren aus Hermsdorf und Heideland die Eisenberger Einsatzkräfte bei der Rettung des Verletzten.