Stiftung übergibt Geschenke für Kinder an Eisenberger Tafel

Eisenberg. Warum sich PhosZoe bewusst für Unterstützung von bedürftigen Kindern entschieden hat und was im Winter im Saale-Holzland besonders nachgefragt ist

Die Eisenberger Stiftung PhosZoe – Licht und Leben hat am Freitagvormittag für einen Geschenke-Segen bei der Eisenberger Tafel gesorgt. Katrin Mai und Michael Frankenstein vom Stiftungsvorstand fuhren mit einem Kombi vor, der voll gepackt war mit Päckchen und Geschenk-Tütchen für bedürftige Kinder.

„Wir sind eine kleine Stiftung und widmen uns in der Regel eher dem Thema digitale Bildung“, erläuterte Michael Frankenstein. Aber in diesem durch Corona geprägten Jahr habe man sich Kindern in bedürftigen Familien widmen wollen und sich bewusst die Tafel als Partner ausgesucht. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit“, hielt Katrin Mai fest. Kinder könnten sich die Lebensumstände nicht aussuchen, in die sie geboren werden, müssten aber dennoch mit dem Leben fertig werden. Da sei eine Geste der Nächstenliebe zur Weihnachtszeit sicher nicht verkehrt, fügte Frankenstein hinzu. Zusammengekommen sind 60 Pakete mit Spielzeug, Süßigkeiten und auch Spielen, die Wissen vermitteln. Unterteilt in vier verschiedene Altersgruppen, sollen die Geschenke im Wert von insgesamt etwas mehr als 1000 Euro am Montag zum Nikolaustag an die Empfänger ausgegeben werden.

Allein 146 Kinder von Tafel versorgt

Silke Michaelis, Projektleiterin der Eisenberger Tafel, und Marion Beyer, Regionalleiterin des Tafel-Trägervereins Talisa, nahmen die Gaben in Empfang und freuten sich sehr, dass die Stiftung sich für diese Art des Engagements entschieden hat. Im Moment versorge die Eisenberger Tafel 427 Bedarfsgemeinschaften in Eisenberg, Hermsdorf und Umgebung. Das seien 661 Personen, darunter 91 Rentnerinnen und Rentner und 146 Kinder. Diese Zahlen stiegen stets an, berichtet Silke Michaelis. Die Zufuhr von Lebensmitteln sei stabil, gebraucht würden aber immer auch Spielzeug, Schuhe sowie Kleidung für Kinder und Erwachsene – gerade jetzt im Winter. Die Geschenke der Stiftung würden am Montag auf jeden Fall für Glücksmomente bei den Kleinen sorgen, war man sich vor Ort sicher.